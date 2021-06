«Venganza de Ana Guevara» quita plaza olímpica a Paola Espinosa

Por Beatriz Pereyra

Ciudad de México. La clavadista Paola Espinosa denunció que la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Guevara, le prometió verbalmente que le asignaría –sin selectivo de por medio– la plaza olímpica en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados, pero incumplió la promesa «en venganza porque la deportista se negó a apoyarla públicamente».

En conferencia de prensa; la doble medallista olímpica narró que después de que se destapó el escándalo de corrupción a manos de un grupo de servidores públicos que encabezaba Ana Guevara, por el desvío de al menos 100 millones de pesos del Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento), y de que se anunció la desaparición de este fideicomiso, la funcionaria le pidió a Espinosa que publicara en sus redes sociales una carta para defenderlo.

Como Paola Espinosa se rehusó a defender la existencia del Fodepar que estaba siendo saqueado, Ana Guevara comenzó a ensañarse con la clavadista.

“Antes de irnos a la Copa del Mundo le mandé mensaje a Ana, y le decía que si podíamos platicar porque no me quedaba claro el criterio de clasificación a los Juegos Olímpicos; ni por la Conade, ni por la federación (de natación)» «Le dije: ‘hace un año me dijiste que esa plaza era mía, ¿por qué no se ha hecho oficial?’ Ella me dijo: ‘esa plaza claro que es tuya, pero la federación tiene que avalarla» Paola Espinosa

Clavadista olímpica mexicana

Deducciones de la clavadista

“Pasó el tiempo, fuimos a la Copa del Mundo. Ahí notaba que ya había una molestia más fuerte de la Conade (hacia ella), y no entendía por qué, y empecé a analizarlo y recordé que Luz María Chávez me pidió que pusiera en mis redes sociales una carta donde quería que explicara por qué no quería que desapareciera el Fodepar. No me nacía hacer eso porque el presidente (López Obrador), nunca dijo que nos dejaría sin apoyo, era una restructuración. Yo no me quería prestar, no quería meter las manos al fuego por la investigación que había sobre la falta de transparencia en el Fodepar.

“Yo no podía subir esa carta a mis redes porque no podía apoyar este tema. Eso es algo se tiene que arreglar para que los desvíos se aclaren y nosotros sepamos dónde está todo ese dinero que se perdió; se tiene que investigar y exhorto a las autoridades a que se esclarezca. Ese fue el principal enojo: no apoyé algo que no me pareció” Paola Espinosa

Clavadista olímpica mexicana

Luz María Chávez es una amiga de Ana Guevara que cobraba en el fideicomiso Fodepar; haciéndose pasar por entrenadora de natación, aunque en realidad cumple funciones de burócrata.

La clavadista refirió que en varias ocasiones le pidió al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, que le asignara a ella y a Melany Hernández la plaza que ellas consiguieron para México en el Mundial de 2019; donde además ganaron medalla de bronce.

La última vez que se lo pidió, Todorov le dijo que esa decisión la tomaría Ana Guevara y que él trataría de ayudarla, pero que la directora de la Conade no quería dársela.

“Le dije que lo mejor es que ya se den las plazas, que necesitábamos descansar para volver a entrenar de lleno rumbo a Juegos Olímpicos. Se lo dije de frente: ‘esa plaza yo me la gané con Melany, siendo tercer lugar mundial y no sabemos qué va a suceder. No nos has dicho nada’» «Me dijo que entendiera que él tiene muchos problemas (enfrenta un proceso judicial por una carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República, por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito), y que para él era muy difícil tomar la decisión. Que él iba intentar convencer a la directora de la Conade, pero que la decisión no estaba en sus manos” Paola Espinosa

Clavadista olímpica mexicana

Ir al Comité Olímpico Mexicano, «un error»

De acuerdo con la Ley General de Cultura Física y Deporte, la FMN es la máxima autoridad técnica de los deportes acuáticos en México, por lo que lleva mano en la decisión de quiénes deben representar al país en las competencias internacionales.

Espinosa también explicó que en una ocasión le preguntó a Guevara cuándo haría el anuncio de la plaza, la funcionaria le dijo que el Comité Olímpico Mexicano no se la quería asignar. Entonces la clavadista contactó a Carlos Padilla, presidente del COM, para preguntarle la razón.

“Fui al COM y le pregunté a Padilla por qué no me daba plaza y me dijo que ellos (la Jefatura de Misión), nunca dijeron que no; que estaban esperando que la federación avalara las pruebas para ponerle nombre a quienes las ganamos» «Después, hablando con Luz María Chávez me dijo: ‘es que cometiste un error al ir al COM. Eso no le gustó a la directora de la Conade, es un error tuyo. Esa fue la primera molestia que tuvo la directora de la Conade conmigo” Paola Espinosa

Clavadista olímpica mexicana

«Es la peor administración que hemos tenido»

–¿Dirías con toda claridad que Ana Guevara quería que le lavaras la cara por sus señalamientos de corrupción; y como te negaste le dijo a Kiril que no te diera la plaza?

–Así es como yo lo veo las cosas; así fueron sucediendo las cosas. A mí Luz María me dijo: ‘cometiste un error al haber ido al Comité Olímpico, si la directora de la Conade ya te había dicho que te iba a dar esa plaza’. Y con el tema de la carta en las redes sociales. Yo no me presté y desde ahí empezó la molestia, los enojos y sí considero que a partir de esto dijo: ‘no me vas a ayudar en este sentido, veremos qué es lo que pasa’.

–Si hubieras seguido en armonía con Guevara, ¿te hubiera asignado la plaza?

–Me hubieran dado lo que yo me gané con Melany; como ha pasado en todos los ciclos olímpicos (donde quienes ganan una plaza para México y suben al podio mundial, se respeta el derecho de ir a los Juegos Olímpicos, sin selectivo de por medio).

–¿Estás arrepentida de haber sido una de las atletas que más apoyo le brindó a Guevara, y quedó claro que cuando la apoyas te ayuda y si no, no?

–En su momento era porque yo confiaba en ella, creí en lo que estaba haciendo; pero con el paso del tiempo hubo cosas que ya no me gustaron. Simplemente sí creo que es la peor administración que hemos tenido, con más incertidumbre, con más tristeza, enojo e impotencia. De un tiempo para acá si vi el panorama totalmente distinto y no voy a apoyar algo que no me parece

-¿Debe ser destituida Ana Guevara como directora de la Conade?

-Creo que se debe de investigar y que se esclarezca, y si se tiene que ir que se vaya, y si no le demuestran (lo casos de corrupción), que siga adelante, pero apoyando a los deportistas que no sea un tema de si me caes bien o me caes mal, que el objetivo sea en beneficio del país.

Gracias por su cariño y le deseo lo mejor a México, a todos mis compañeros deportistas, a toda la delegación🇲🇽, mi corazón está con uds y esa plaza olímpica histórica y final olímpica directa que gané es mi aportación a #Tokyo2021 #PorSiempreOlímpica

🎥➡️ https://t.co/kVzf40iUej pic.twitter.com/lExGoeButd — Paola Espinosa 💚 (@PaolaEspinosaOf) June 22, 2021

El Ciudadano / Agencia APRO