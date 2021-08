Viacrucis para las pruebas COVID-19: altos costos en laboratorios privados, nula información de pruebas gratuitas de Secretaría de Salud

Marisol Córdoba/ El Ciudadano México

Puebla, Pue. 17 de agosto 2021. En esta tercera ola de COVID -19, las personas que quieran realizarse una prueba tendrán que pagar más de tres mil pesos, por la de Reacción en Cadena Polimerasa (PCR) o buscar una opción más económica como Salud Digna, o también optar por la prueba gratuita de la Secretaría de Salud, en cuyo centro de contacto por más de media hora no contestaron el teléfono y colgaron.

Otra opción disponible son los laboratorios particulares del Grupo Christus Muguerza-Hospital UPAEP, que pidieron todos los datos, como correo y teléfono y no regresaron la llamada para proporcionar la información sobre las pruebas de detección del virus SARS-CoV-2

Laboratorios Salud Digna ofrecen en Puebla pruebas a precios accesibles

Los precios de las pruebas del PCR rondan los 3000 pesos y las pruebas rápidas cuestan alrededor de 599 pesos en diferentes laboratorios privados. Las citas hay que sacarlas por WhatsApp, pero se puede acudir sin ella. Algunos laboratorios ofrecen además el servicio a domicilio.

Hay tres tipos de prueba: la más cara es la PCR y la más económica es la prueba rápida, que no ofrecen todos los laboratorios de acuerdo a un sondeo realizado por El Ciudadano.

A diferencia de la Secretaría de Salud, que tarda hasta más de dos semanas en entregar resultados, en los laboratorios privados se puede acceder a las pruebas con mayor facilidad y rapidez; sin embargo, su precio va desde los 245 hasta los 3,196 pesos.

En el caso de laboratorios Ruiz, tiene las pruebas en promoción a un precio de 3, 196 pesos; dicha prueba es la PCR del SARS-CoV-2, que detecta si se porta el virus al momento, y se entrega en un periodo de 24 horas. En las tres pruebas que ofrecen si se requiere cita, y la persona debe ir en ayuno.

“Su objetivo es mostrar si se tiene una infección en fase activa de coronavirus. Es una prueba molecular con una metodología llamada PCR (reacción en cadena de la polimerasa) que detecta la presencia del SARS-CoV-2 (el virus causante del COVID-19). Esta prueba detecta el material genético del virus utilizando un hisopo largo para tomar una muestra de la de la nariz y garganta. Se realiza con cita previa o bien acudiendo a sitio (sujeto a disponibilidad)”, se explica vía llamada telefónica, en su página de internet y también vía WhatsApp.

Además, aplican las pruebas rápidas en promoción tienen un costo de 748.75 a 599 pesos y el resultado se da en 30 minutos.

“Su objetivo es mostrar si se tiene una infección en fase activa de coronavirus. Esta prueba para COVID-19 detecta proteínas de los virus presentes en tu cuerpo. Se usa un hisopo largo para tomar una muestra de la de la nariz, dando un resultado en 30 minutos. Estas proteínas se pueden detectar a partir de los primeros días de la infección”, se indica.

De igual forma, la tercera prueba que es la de anticuerpos IgC e IgM del SARS-CoV-2, que tiene un costo de 996 pesos.

“La detección de Anticuerpos IgG e IGM sirve para confirmar si estuviste en contacto con el virus que provoca la infección de COVID-19”, se explica.

En el caso de Labopat, la prueba PCR del SARS-CoV-2 tiene un costo de 2500 pesos y pueden agendar la cita para el otro día. Además, a diferencia de Laboratorios Ruiz, la llevan a cabo con la muestra de la saliva y el servicio también lo ofrecen a domicilio, con resultados en 24 horas.

También aplican las pruebas de anticuerpos IgC e IgM del SARS-CoV-2 con un costo de 850 pesos, y lo pueden realizar con servicio desde el automóvil y los resultados de las pruebas están en un periodo de 24 hasta 36 horas. En este laboratorio no ofrece el servicio de pruebas rápidas.

En tanto en los laboratorios Linfolab, la atención también es vía WhatsApp y las pruebas las realizan sin citas, sino conforme las personas van llegando. El costo de las pruebas PCR es de 2350 pesos.

“La prueba PCR para COVID tiene un valor de $2,350.00, realizándose en sucursal Gabriel Pastor. Se puede presentar de lunes a viernes de 07:00 am a 12:00 pm y sábados de 07:00 am a 10:00 am”, se indicó vía WhatsApp.

Además se indicó que aplican la prueba de anticuerpos IgC e IgM del SARS-CoV-2 por un costo de 599 pesos. En este laboratorio no realizan pruebas rápidas.

“Contamos con la prueba Antígeno para COVID la cual tiene un valor de $599.00″, comentaron.

En el caso de Linfolab, se realiza en sucursal Gabriel Pastor, Forjadores, Solesta, Tolin, Plaza Norte, Zavaleta, Cholula, Atlixco y Valsequillo, San Martín y Tepeaca. Los horarios de toma de muestra en Laboratorios Linfolab son: de lunes a viernes de 7:00 am a 10:00 am; sábado de 7:00 am a 09:00 am. El paciente no requiere cita, pues conforme llegan son atendidos”, se indicó vía WhatsApp.

Las personas deben acudir a tomarse las pruebas deben:

-No estar tomando retrovirales por lo menos 48 horas antes.

-No ingerir alimentos o líquidos al menos 30 minutos antes del estudio.

-No realizar aseo bucal o aplicación de enjuagues bucales por lo menos 2 horas antes de la toma del estudio.

-No aplicar ninguna solución en la cavidad nasal.

En Salud Digna, la prueba diagnóstica de PCR tiene el costo más bajo del universo estudiado: 950 pesos. La entrega de resultados es en un máximo de 72 horas. La prueba de antígenos de COVID-19 es de 260 pesos y el resultado lo entregan en 2 horas; y la prueba de anticuerpos cuantitativos antiSARS- COV-2 es de 245 pesos y la dan en un periodo de 48 horas; sirve para detectar anticuerpos en personas ya vacunadas contra el virus. La disponibilidad de las pruebas se hace mediante un mapeo.

La atención, de igual forma, es rápida y se puede hacer vía telefónica, o se puede hacer con mayor rapidez mediante WhatsApp para agendar la cita en la zona más cercana a su domicilio. Además, un asesor contacta al solicitante para confirmar qué tipo de estudio se va a realizar y a qué clínica se va asistir.

