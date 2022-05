«Tengo que buscar mi ingreso»: Vicente Fox reprocha que tiene que trabajar tras perder su pensión

El expresidente de México, Vicente Fox, se quejó de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le cancelara su pensión de 110 mil pesos mensuales. Dijo que ahora tiene que trabajar para buscar un ingreso para él y su familia.

En entrevista con Yordi Rosado, el exmandatario aseguró que después de dejar de recibir dinero del gobierno, tuvo que diversificar sus ingresos con negocios a los que llama «changarritos». Entre ellos está su incursión en la industria del cannabis y la renta de su rancho de San Cristóbal del Rincón, en Guanajuato, como salón de eventos.

«Al terminar, este cuate López Obrador quita la pensión que me dejaba. Dejo la presidencia y me vengo desempleado para acá, tengo que rehacer mi sistema de ingresos. Todo mundo piensa que este rancho me da para vivir, no, yo tengo que buscar mi chivo, mi ingreso y para mi familia». Declaró Vicente Fox, de 80 años.