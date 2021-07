Vicerrectoras de la UDLAP desconocen al nuevo patronato

Gabriela Hernández

Puebla. Puebla. Cecilia Anaya Berrios y María del Carmen Palafox Ramos, vicerrectoras académica y de asuntos estudiantiles de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), desconocieron el nuevo patronato de esa institución que nombró la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del gobierno de Puebla.

En un escrito firmado por ambas, aclaran que hasta que no exista una resolución sobre la legalidad de ese patronato, que tomó posesión el martes; sólo reconocerán al rector Ernesto Derbez Bautista y al órgano que operaba previo.

Agregan que una vez que la autoridad competente decrete, sustentada en derecho, quiénes son los miembros del patronato, actuarán en consecuencia.

“En tanto eso sucede, y al no existir resolución judicial que reconozca a un nuevo patronato, ni a sus miembros, seguiremos rindiendo cuentas al rector legalmente designado hasta el día de hoy y al patronato legalmente nombrado y reconocido”

En tanto que este jueves, el gobernador Miguel Barbosa acusó a grupos empresariales como al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y a la Coparmex; así como al Consorcio Universitario formado por rectores de las principales universidades con sede en Puebla, de usar políticamente a la comunidad universitaria en torno al conflicto de la UDLAP.

“Advierto que hay posiciones políticas que usan a los estudiantes y a la comunidad universitaria para fines de defensa de intereses»

«Ninguna de las partes está atentando contra la comunidad universitaria, pero ya la están usando. Ya se metió la CCE, ya se metió la Coparmex, el Consorcio Universitario”

«Que dejen que el Estado de Derecho se aplique por autoridades; no quieran influir con desplegados, porque se consideran grupos de privilegio. No, el Estado de Derecho no distingue los grupos de privilegio. ¿De acuerdo, CCE?, ¿Coparmex? ¿Consorcio?»

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla