Víctimas de supuesto “secuestro exprés” en Centro Histórico temen por su seguridad

Después de haber sido víctimas de un supuesto “secuestro exprés” en calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, el pasado 27 de mayo, los jóvenes afectados afirmaron sentirse inseguros por miedo a represalias en su contra.

Uno de ellos, quien pidió el anonimato, relató que los hechos se dieron cerca de las 15:00 horas del pasado viernes 27 de mayo, cuando él y una amiga caminaban en la zona del Centro Histórico.

Señaló que, en cuestión de segundos, los dos jóvenes fueron interceptados por tres sujetos armados, quienes los subieron a un vehículo para trasladarlos a una vecindad marcada con el número 821 del barrio de Analco.

Agregó que permanecieron aproximadamente 30 minutos en el lugar, hasta que los sujetos los liberaron al percatarse del aumento de presencia de policías en la zona.

Desde esa fecha, refirió que las dos víctimas se sienten inseguras de volver a salir, pues, afirmaron que tienen miedo de ser “secuestrados”, pues entre las pertenencias que les arrebataron están algunos documentos con su información personal.

“La verdad ya no queremos salir, más que nada por precaución, porque ellos se quedaron con casi todas nuestras cosas, documentos, celulares, tarjetas, credenciales, por eso también tenemos miedo de que vuelvan a hacernos algo”

Al respecto, precisó que no levantarán una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), Puebla por lo sucedido, por el temor de sufrir represalias en su contra.

“Nosotros pensamos ya no seguir con el tema, no vamos a levantar denuncia ni nada, porque sabemos que en cualquier momento pueden actuar en contra de nosotros, y la verdad, ya no queremos seguir arriesgándonos más, ha sido una de las peores experiencias de nuestras vidas”