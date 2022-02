Violencia en Puebla es consecuencia de la desigualdad, afirma UPAEP

Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, decano del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y Juan Pablo Aranda Vargas, Director de Formación Humanista de la UPAEP aseguraron que el constante aumento de actos violentos en la entidad poblana está relacionado con la desigualdad social.

Recientemente fue publicado el estudio Galería del Horror, realizado por la asociación civil Causa en Común, en el que se informó que el estado de Puebla ocupa los primeros puestos en la incidencia de hechos de tortura, masacres, fosas clandestinas, mutilaciones, feminicidios, entre otros.

Al respecto, los académicos de la UPAEP, explicaron que estos actos son un “reflejo de la desigualdad social”, así como el rezago que hay en muchos de los municipios de la entidad, factores que privan a muchas personas del derecho a una vida digna, que en consecuencia, generan muchos de estos casos.

“La realidad poblana es compleja en muchos sentidos, es una economía bastante fuerte, es una de las ciudades más importantes, pero también, al mismo tiempo, somos una entidad que tiene un porcentaje muy alto de desigualdad, el hecho de que la sociedad no esté unida, el hecho de que la sociedad no avance junta, genera muchas de estas situaciones”, mencionó Juan Pablo Aranda Vargas.

Inseguridad, una responsabilidad compartida entre sociedad y autoridades

Por otra parte, aseguraron que los problemas de inseguridad que aquejan a la sociedad poblana, es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y las autoridades, pues argumentaron que “una democracia no funciona sin sus instituciones, y sin ciudadanía”.

En ese sentido, indicaron que son las autoridades gubernamentales son las encargadas de generar las condiciones necesarias para una garantizar más seguridad a la sociedad, así como el cumplimiento de la ley.

“La seguridad es un tema del gobierno, no es un tema de la ciudadanía, ese es un tema que el gobierno tiene que hacerse cargo, para eso está creado el gobierno, el gobierno es el encargado de la seguridad, del orden y de la paz, pero, también tenemos que reconocer la deuda que tenemos como ciudadanía, la ciudadanía tiene que obedecer la ley, pero para obedecer la ley, se tienen que dar de nuevo las condiciones mínimas, básicas para que podamos hacerlo”, mencionó Juan Pablo Aranda Vargas.

Señalaron que son las autoridades municipales, estatales y federales las que deben trabajar para crear cuerpos policiacos bien formados, bien pagados, bien capacitados, para que los uniformados puedan desempeñar adecuadamente sus funciones.

Por lo que los exhortaron a dejar de nombrar funcionarios que en ocasiones no cumplen con su trabajo, o no tienen la preparación necesaria para encabezar sus cargos, por lo que refirieron que no se le puede pedir a la sociedad que funcione correctamente sí las autoridades no lo hacen.

En contraste, indicaron que actualmente, la sociedad vive en condiciones agresivas y no se respeta la vida, por lo que se debe mejorar las condiciones cívicas, así como hacer a un lado actitudes que también están mal, por lo que argumentaron que también es responsabilidad de las familias, el sistema educativo básico, y de las universidades.

“Hay una responsabilidad de todos, la falta de cultura de respeto a la ley es un asunto de todos, entonces no podemos exigirle al gobierno que haga las cosas cuando los ciudadanos son los que primero también no cumplen con la ley”, concluyó Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo.

