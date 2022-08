Virulo presentará en Puebla su álbum «Crónicas de la Pandemia»

El músico y humorista cubano Alejandro García Villalón, mejor conocido como Virulo, cantará para deleitar a los poblanos durante una noche de trova.

El próximo 6 de agosto se presentará en la Sala Forum de San Andrés Cholula para presentar su último álbum Crónicas de la Pandemia, que contiene temas grabados durante su confinamiento en La Habana.

El cantautor aprovechó los dos años que estuvo encerrado en el confinamiento a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19 para escribir y tomar arreglos e interpretaciones de otros artistas como Ray Fernández.

“Si yo no hubiera pasado estos tiempos tormentosos en Cuba. No habría hecho el disco Crónicas de la Pandemia. No habría grabado con Buena Fe, con el septeto Nacional, con Kelvis Ochoa, con Pancho Amat, con la Sinfónica Nacional, con el Coro de Digna Guerra, con Ray Fernández, con Cándido Fabré, y con tantos otros músicos maravillosos de mi Cuba adorada”

Publicó en su biografía