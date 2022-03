¡Vivas nos queremos!, voz unida de miles de mujeres que reclaman justicia

Miles de mujeres tomaron las calles de la Puebla exigiendo un alto a la violencia de género, castigo a feminicidas y freno a la discriminación.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, madres, jóvenes y niñas vistieron de morado o negro para exclamar en un solo tono: “¡Viva nos queremos!”.

Lee más: El 8M moviliza reclamos y exigencias de mujeres en Puebla

Los pañuelos y paliacate verdes se observaron en el puño alzado del Congreso Local, la Fiscalía General del Estado, Casa Aguayo y el Palacio Municipal de Puebla.

Fotos: Agencia Enfoque

Saldo banco hasta ahora

Hasta el momento no se han registrado hechos violentos más que algunas pintas a monumentos, iglesias y daños en los paraderos de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Entre las consigas de los carteles se leía: «No somos invisibles, somos invisibles”, “Mi cuerpo no quiere tu opinión”, “Calladita te ves más bonita, no, calladita no me veo”, “No me maten” y “Si me matan abracen mucho a mi mamá”.

Foto principal: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com