Vladimir Putin: «¿Qué pasaría si pusiéramos nuestros misiles en México?»

En referencia al conflicto que se vive en Ucrania actualmente, el presidente ruso Vladimir Putin espetó: “¿Qué pasaría si Rusia colocara misiles en México?”.

El pasado jueves 23, en su gran conferencia de prensa anual, el líder ruso señaló que no es a la Federación Rusa a quien le corresponde dar garantías para enfrentar la tensión en la frontera este de Ucrania, luego de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se expandiera en la región.

Debido a lo anterior, Vladimir Putin acusó a la Alianza Atlántica –la cual incluye a Estados Unidos– y a Ucrania de tratar de intimidar a Rusia con una ofensiva militar.

Una reportera del medio británico Sky News le preguntó a Putin si podría garantizar incondicionalmente que no atacaría a Ucrania, o si dependería de las circunstancias.

“Nuestras acciones no dependerán del curso de las negociaciones sino de garantías incondicionales de la seguridad de Rusia, tanto hoy como en el futuro. Hemos dejado entender claramente que no aceptaremos la expansión futura de la OTAN al este.

No somos nosotros quienes ponen los misiles al lado de la frontera de los Estados Unidos. No, los Estados Unidos están con sus misiles en el umbral de nuestra casa. Es algo excesivo. Lo que pedimos es que no haya sistemas de ataque al lado de nuestra casa.

Imagínese que nosotros, en la frontera de Canadá y Estados Unidos o en la frontera de México y Estados Unidos, ponemos nuestros misiles. Y, a propósito, ¿México y Estados Unidos nunca han tenido disputas? ¿A quién le pertenecía California? ¿A quién le pertenecía Texas? ¿Se han olvidado? Pues bien, es un conflicto del pasado y ya está resuelto. Nadie habla de eso como hablan hoy de Crimea”, sostuvo Putin.