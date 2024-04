Wendy Guevara, ¿será la invitada especial en el concierto de Madonna?

En medio de expectativas, Wendy Guevara podría ser la invitada de Madonna en su concierto en la Ciudad de México (CDMX) hoy 23 de abril.

La reina del pop siempre sorprende a su audiencia al invitar a personalidades al escenario durante su icónico éxito “Vogue”. Recordemos que los primeros invitados fueron Guillermo Rodríguez y Alberto Guerra.

El programa «Vaya Vaya» reveló que Wendy Guevara fue invitada por los organizadores del concierto de Madonna en Ciudad de México.

Por lo que Guevara adelantó sus compromisos en París para regresar a tiempo a la CDMX y compartir escenario con Madonna.

Durante una conversación, Wendy Guevara habría confirmado su asistencia al concierto de Madonna de este 23 de abril en Ciudad de México.

La influencer asistirá con su manager y dos ejecutivos de Televisa, por lo que no está claro si fue directamente invitada por Madonna o propuesta por la televisora.

Wendy Guevara expresó previamente que no entiende las canciones de Madonna, por lo que no pagaría por un boleto para sus conciertos.

Tal revelación tuvo lugar cuando un fan le pidió a Wendy Guevara que le ayudara a comprar un boleto para alguno de los conciertos que Madonna ofrecerá en CDMX.

“Wendy cómprame el boleto para la quinta fecha de La Patrona, Diosa, La Reina del POP de Madonna… Ay no, yo no voy a ir a Madonna ni sé qué dicen sus canciones, no sé ni verg* qué dicen sus canciones”