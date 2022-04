Yo siempre quise llevarla a su casa: David Cuéllar, supuesto conductor de caso Debanhi

El supuesto conductor que recogió a Debanhi Escobar, el pasado 9 de abril, Juan David Cuéllar, aseguró que únicamente intentó ayudar a la joven y que ella se quiso bajar por voluntad propia del vehículo.

De acuerdo con la información compartida en Aristegui Noticias, en una entrevista con INFO7, David Cuéllar detalló los supuestos hechos que él presenció, antes de dejar a Debanhi en la carretera Laredo. En su versión, dijo que alrededor de las cuatro de la mañana de ese día, recibió un mensaje de parte de las amigas de Debanhi, para que pasara por ellas; no obstante, al llegar al lugar, las amigas, la subieron al auto y luego se fueron con otras personas.

“Me mencionaron (las amigas) que sí les podía facilitar mi número para pasar por ellas y yo les digo siempre y cuando yo anduviera cerca de donde fue la fiesta, me mandan un mensaje de WhatsApp donde me dicen que si puedo pasar por ellas, tardé de 10 a 15 minutos en llegar por ellas y subieron a Debanhi”.

Añadió que Debanhi le dijo que las otras jóvenes eran malas amigas porque la habían dejado; también, señaló que ella no le dio la dirección de su casa, por lo que él envió un mensaje a las amigas para que le pasaran la dirección, sin embargo, tampoco se la proporcionaron.

También dijo que ella le pidió que la llevara a otra fiesta, pero después de avanzar algunos metros, Debanhi insistió en bajarse del auto; “donde avance antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo, se baja, ahí es donde yo tomé las fotografías y le avisé a su amiga de que se bajó”, afirmó.

El conductor también mostró que está dentro de la plataforma de transporte digital DiDi; situación que se había cuestionado por parte de las autoridades cuando inició la investigación. Además, Cuéllar aseguró que en ningún momento intentó abusar o tocar de manera indebida a Debanhi.

“Yo vine a decir la verdad y estoy seguro de que si el señor supiera que yo siempre quise llevarla a su casa, que yo siempre me porté bien con ella, yo la iba a dejar, no habría ningún problema, no estuviera diciendo lo que está diciendo”.