Zero Waste en Puebla: movimiento ecofriendly para el consumo responsable

¿Qué es eso de Zero Waste?

La traducción literal de zero waste es cero residuos. Este movimiento se fundamenta en producir la menor cantidad de residuos en cada aspecto de la vida cotidiana, hasta llegar a un residuo nulo, a través de un consumo responsable.

Aunque este estilo de vida retoma muchas prácticas del pasado (como comprar cosas en granel y consumir productos locales); se popularizó alrededor del mundo en 2007 con el blog, luego convertido en un libro bestseller, Zero Waste Home de Bea Johnson, una reconocida activista y conferencista ambiental de origen francés.

Bea Johnson platica su experiencia con una vida zero waste. 2007.

Bea y su familia (su esposo, dos chicos y un perro) producen un tarro de vidrio de residuos por año, mientras que una persona promedio genera alrededor de una tonelada al año.

La idea de llevar una vida sin residuos no es novedosa, Bea lo que logró fue sentar las bases para aquellos que buscaban métodos confiables para transitar a este ritmo de vida; además de evidenciar la necesidad de reducir la producción de basura.

Los 5 R’s del zero waste

Parte de la filosofía de una vida zero waste es el replanteamiento de las R’s ecológicas, reacomodándolas de la siguiente manera:

Rechazar todo lo que no se necesita. Reducir nuestro consumo. Reusar y así alargar la vida útil de nuestros objetos. Reincorporar los materiales orgánicos a la tierra. Reciclar lo que no pudimos rechazar, reducir, reusar o reincorporar.

Para Bea la idea no es reciclar más sino menos: el reciclaje es una vía extrema en la que se busca resolver el problema de los residuos producidos, el punto de una vida zero waste es no generar dichos residuos.

Bea Johnson platica sobre cómo reciclar es una solución parche para el problema de la basura.

¿Qué hacer con el problema de la basura en Puebla?

De acuerdo a datos de INEGI contenidos en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2019, Puebla ocupa el séptimo lugar de cantidad promedio diario de residuos sólidos, generando alrededor de tres mil 998.1 toneladas.

Es más que necesario comenzar a tomar medidas ante la contaminación exacerbada que existe en zonas urbanas y a contribuir gradualmente para favorecer al medio ambiente. El zero waste puede ser parte del movimiento ambientalista, sino es que la clave para llevar una vida ecológica con un régimen anticapitalista, cuasi zen.

Zero waste en Puebla

En marzo de 2018 surge en la capital de Puebla el primer bazar zero waste de México: un espacio especializado en promover esta forma de pensar ambientalista y el consumo responsable, llamado Zona Zero Waste.

Sus cuatro principales pilares se sustentan en: 1) promover el movimiento zero waste, 2) ofrecer herramientas e información, 3) crear y estrechar lazos, y 4) activar la economía local y circular.

La dinámica de Zona Zero Waste consiste en disponer un espacio para expositores y consumidores que compartan este estilo de vida, y juntarlos a través de la venta. Este bazar se coloca una vez al mes en el Jardín etnobotánico Francisco Peláez, ubicado en la calle 2 sur # 1700 Barrio de santo niño, San Andrés Cholula Puebla, y otro en Parque Juárez, ubicado sobre Blvd. 5 de mayo, Puebla, Puebla.

En cada emisión se propone que los comerciantes puedan poner a la venta sus productos, que la gente los conozca y consuma. Así como realizar actividades que promuevan este estilo de vida: con la impartición de talleres para crear artículos zero waste friendly, actividades recreativas para entretener a los más pequeños, realizar trueques sin intercambio monetario, y conferencias informativas alrededor de la temática.

Los artículos son variados y buscan abarcar todos los ámbitos cotidianos, desde productos de higiene personal, de limpieza, cervezas y bebidas alcohólicas, maquillaje a granel o vegano, ropa intervenida o producida con residuos textiles, hasta joyería, macetas, juguetes para niños, semillas, medicina y libretas hechas con materiales reciclados.

Puesto en Zona Zero Waste, Puebla

Más sobre el consumo responsable en Puebla

Si te interesa conocer más de los comerciantes o deseas adquirir productos similares en la ciudad de Puebla, aquí te comparto una lista de marcas que comparten esta filosofía:

Otra de las ventajas que tiene consumir productos en bazares como Zona Zero Waste es que se promueve el consumo responsable y local, impulsando por consiguiente a la comunidad y la economía.

¿Qué tan viable es ser zero waste?

Marissa Gálvez, parte de la organización de Zona Zero Waste

La experiencia de ser zero waste tiene muchas caras y formas. De acuerdo a los expositores con los que pudimos conversar, la transición a este estilo de vida es igual que cualquier otro que implique modificar hábitos, requiere de mucha disposición, paciencia e información adecuada.

En lo personal, creo que la mejor práctica es repensar las maneras en las que consumimos, en cómo podemos comprar artículos alternativos y tener en cuenta que ser ecológico no es solamente poner la basura en su lugar.

Es también cuestionar cómo se puede reducir y qué otras acciones pueden contribuir a la comunidad y al medio ambiente (disculpad lo hippie que esto puede sonar). La solución comienza dando tres vueltas en nuestra propia casa y en encontrar maneras propias de consumir de forma responsable.