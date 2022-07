Boric oferta en Canadá 34 proyectos cupríferos de Codelco y desde Apruebo Dignidad alertan que daría continuidad “a políticas neoliberales de la Concertación y Chile Vamos”

Imagen: Radio Villa Francia.

Una oferta de venta de 34 propiedades mineras de Codelco —entre Tarapacá y El Maule— fue definida por el Gobierno poco antes del viaje del presidente Gabriel Boric a Canadá, con la finalidad captar recursos de inversionistas extranjeros para el Estado interesados en zonas con yacimientos no explotados.

Tal y como reseña un artículo de Carlos Saldiva para El Dinamo, la oferta se evaluó y acordó en una reunión reservada en La Moneda, que tuvo lugar a comienzos de abril, entre el presidente Boric y el presidente del directorio de la minera estatal, Máximo Pacheco, y en la que que se zanjó el cierre de la Fundición Ventanas de Codelco.

Posterioremente, en otro encuentro se abordó la necesidad deimpulsar inversiones en Codelco para aumentar su aporte fiscal, ofreciéndole al mercado internacional “34 propiedades mineras que no forman parte de los yacimientos en actual explotación”.

De hecho, en su discurso en la Cumbre de Las Américas, el pasado 10 de junio el presidente Boric señaló: “El país del cual provengo, Chile, tiene litio, cobre, sol, largas costas, viento, energías renovables. Tengo la convicción de que el mundo necesita a Chile y Chile necesita al mundo”.

Tras las declaraciones del mandatario, el 12 de junio, el subsecretario de Minería, Willy Kracht (CS) visitó la feria PDAC [Prospectors and Developers Association of Canada], en Toronto, una de las más importante del mundo, donde se promocionan y transan proyectos de exploración minera.

Según Radio Villa Francia, Kracht habría llegado a esta feria, que anualmente reúne a 2.500 inversionistas internacionales del rubro, para ofertar a las trasnacionales 34 proyectos en etapa de exploración (desde básica a avanzada).

Del total de 34 proyectos, 21 están relacioandos con el cobre, ocho de oro, cuatro polimetálicos y uno de hierro.

El subsecretario, doctor en ingeniería de minas de la Universidad McGill (Canadá), habría ofertado especialmente uno de los proyectos, mencionando que está en «en fase avanzada, que se habla de etapa pre-minera. Es el yacimiento polimetálico “Ciclón Exploradora”, ubicado en el sur oeste de la Región de Antofagasta, donde se podría extraer cobre, oro, plata y zinc».

«Además de ser el activo más importante del listado, Exploradora tiene estudios de prefactibilidad que lo posicionan como uno de los potenciales grandes yacimientos de Codelco, comparable por su tamaño al yacimiento El Salvador y que en el futuro podría dar continuidad operacional a dicha división, pues esta situado a pocas decenas de kilómetros al norte», reseñó este medio en un editorial.

Salvo Exploradora, no hubo mayor detalle sobre el resto de los proyectos de Codelco. Sin embargo, la estatal en su página web tiene publicado el listado completo de los 34, incluido un mapa con su ubicación.

Fuente: Radio Villa Francia

Según una nota de prensa de la revista “Chile Minería” el mayor número de proyectos ofertados están ubicados en las regiones de Atacama (11) y Antofagasta (10) y se extienden hasta la región metropolitana y del Maule.

Además, en la nota se mencionan a otros proyectos fuera del listado de treinta y cuatro, de menor escala, pertenecientes a Enami. «La Combina, Pica, Cerro Manchado, Imilac, Profeta, Manto Hermoso, Las Heladas, Catedral, Lagarto, Cuprum y Florita-Pazota».

La mayoría de los yacimientos ofertados se encuentran administrados actualmente por EMSA, empresa privada (sic) filial de Codelco, que tiene a su cargo la exploración minera fuera de las divisiones de la Cuprifera estatal.

Molestia en Apruebo Dignidad por privatización de Codelco



La oferta del Gobierno de Boric a los inversionistas en Canadá generó molestia en un sector del PC y en otro del Frente Amplio, al considerar que la decisión de privatizar activos de Codelco podría dar continuidad “a las políticas neoliberales de la Concertación y de Chile Vamos”.

Cabe recordar que el pasado 30 de marzo, Patricio Vergara, entonces vicepresidente de Recursos Mineros y Desarrollo de Codelco -nombrado por Sebastián Piñera- , había anunciado en la Conferencia Mundial del Cobre, la posibilidad de privatizar a la minera estatal partiendo por algunos activos,

Según el sitio web especializado en minería mining.com, Vergara señaló en esa oportunidad que la estatal «se está preparando para ofrecer al mercado algunos activos de exploración ‘no esenciales’.»

Según el artículo publicado por El Dinamo, sectores de Apruebo Dignidad condenan que el presidente haya ido a promover la venta de propiedades mineras a Canadá y Estados Unidos.

Además, reprochan que lo hizo luego de que en la “cuenta pública prometió defender Codelco y jamás privatizarla parcial o totalmente”.

El 1 de junio, en la cuenta pública, el presidente Boric afirmó «Para fortalecer a nuestra empresa nacional del cobre, este año Codelco invertirá más de US$90 millones en exploraciones, así como US$86 millones en innovación y tecnología», sin embargo, dicha inversión en monto es del mismo orden que la de los últimos años, sin que haya existido un incremento sustantivo en ambas áreas.

Además, enfatizó «por eso quiero que todos tengamos consenso en que es relevante cuidar Codelco y para hacerlo tenemos que reinvertir en ella y no estrujar todos los recursos que produce, defendiendo a la empresa contra todo intento de privatización directo o indirecto».

Dirigentes del Frente Amplio molestos con la oferta de los 34 proyectos mineros a los inversionistas internacionales manifestaron a El Dinamo que “el ofrecimiento de Boric a las trasnacionales parece una privatización parcial de la cuprera, justo cuando se decide cerrar la refinería de Ventanas, lo que parece una operación mayor».

¿Venta de minas o de concesiones?

En su artículo, El Dinamo recogió las declaraciones de exministros de Minería ára conocer sus opiniones sobre el plan del Gobierno.

Sergio Bitar, ex ministro de Minería bajo el Gobierno de Salvador Allende, repaldó el ofrecimiento de los 34 yacimientos efectuado.

“A mí me parece bien el proyecto. La expansión de la producción nacional minera con tecnología verde y hacer asociaciones con empresas privadas me parece positivo para traer nuevos capitales, es una buena fórmula para la llegada de inversiones en algunos casos”, dijo al citado medio.

El ex senador del PPD recordó que en los años 90, Codelco acordó la venta a la firma china Minmetals del 49% de la propiedad de la mina Gabriela Mistral, pero cuenta que finalmente se echó para atrás por las protestas de los trabajadores.

Otro ex ministro de Minería, que pidió no ser identificado, exprsó una opinión diferente.

“La Ley 19.317 ha permitido vender los yacimientos que no están nacionalizados, es decir, fueron descubiertos después de 1976. Y el Código Minero, de rango constitucional, da prioridad a la minería en el derecho de propiedad (…) Las empresas quedan con el derecho de explotar íntegramente el yacimiento, y es una venta sin dominio”, señaló.

A sujuicio, es una venta “casi total en el caso de Quebrada Blanca, que fue comprada por un holding encabezado por la canadiense Teck, que adquirió el 90%” de la mina, originalmente propiedad de la Empresa Nacional de Minería.

Por su parte, Pedro Felipe Ramírez, también ex ministro de Minería de Allende, planteó que la oferta de los 34 proyectos contempla “sólo una asociación conjunta de explotación con empresas que inviertan capital en Chile” y que a su juicio es sin venta del yacimiento.

“Es muy interesante la oferta de los 34 proyectos, con una fórmula de asociación con empresas, es algo que en Chile no se ha hecho mucho. Codelco aporta el terreno, algunas minas ya tienen exploración básica, y las empresas aportan el capital para la explotación, la tecnología y la maquinaria de extracción. Los yacimientos no se pueden vender, solo entregar en concesión”, indicó el ex ministro.