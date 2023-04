Empresas y lobbistas tras el litio de Chile: Sostienen encuentros con ministerios de Minería y Economía ad portas de conocerse Estrategia Nacional del mineral blanco

Según ha trascendido el anuncio de la política nacional del litio es inminente, con un acto liderado por el presidente Gabriel Boric desde el mismo Salar de Atacama.

Transcurrido más de un año desde que Boric asumiera la presidencia, la ciuddanñía estña a punto de conocer en qué consiste esta estrategia, que constituyó una de sus promesas de campaña más relevantes en materia minera.

El entonces candidato del Frente Amplio se comprometió expresamente a impulsar “una nueva gobernanza de salares para la gestión del litio, fomentando la participación de la industria, la academia y las comunidades, promoviendo la investigación e innovación y con Plan de gobierno Apruebo Dignidad”.

Asimismo, propuso la creación de “una empresa nacional de litio que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso estratégico, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción”.

Lobbistas tras el litio chileno

Desde La Moneda han adelantado parte del contenido de esta estrategia, el mismo presidente Boric, a través de una carta abierta al diario español El País, confirmó que esta Política Nacional del Litio incluirá al sector privado pero con un rol preponderante del Estado en la exploración y explotación de este mineral no metálico.

Asimismo, la ministra de Minería, Marcela Hernando, la última semana durante su participación en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, detalló que la creación de la ENL será mediante un proyectos que se enviará al Congreso y que requerirá quórum calificado, y que en ese intertanto Codelco y Enami tomarán un rol protagónico más protagónico en conjunto con la mencionada asociación público-privada.

En esa ocasión, la secretaria de Estado planteó que la Empresa Nacional del Litio será 100% estatal. Sin embargo para diferentes salares, distintas explotaciones y trabajos «puede asociarse y allí es donde aparece la asociación público-privada».

Según reveló El Mostrador, Marcela Hernando, junto con sus pares de las carteras de Economía y Hacienda, Nicolás Grau y Mario Marcel, respectivamente, han sostenido una serie de encuentros gestores y lobbistas de los mercados norteamericano, chino, francés, además de otros actores que buscan planear el futuro de la explotación del litio en Chile.

De acuerdo con este medio, el 31 de marzo se produjo la última reunión del Ministerio de Minería registrada en la plataforma Ley del Lobby y fue con los lobbistas Ignacio Mehech Castellón, Sean O’Hollaren y Eric Norris, presidente de la unidad de Energy Storage de Albemarle, responsable de la producción de litio global y quien se encontraba en Chile para ver las operaciones en el país, reafirmar su compromiso y «analizar proyecciones globales y locales del mercado del litio».

Sobre esos temas conversó con el encargado de asuntos internacionales de la cartera de Minería, Lucio Parada, y el asesor del gabinete de la ministra Hernando, Juan Medrano.

Anteriormente, el 29 de marzo, la cartera de Minería recibió la visita de la exsenadora Lily Pérez (exmilitante de RN), actual gestora de intereses de Hongkong Brunp and CATL Co., Ltd –la mayor productora de baterías de litio del mundo–, un encuentro en que el vicepresidente de la compañía, Qinghua Zhou, presentó ante la ministra Hernando “una propuesta como CATL en relación a la industria del litio”.

CATL también se ha reunido con el Ministerio de Economía, liderado por Nicolás Grau. En todas reuniones, la tecnológica china fue representada por dos chilenos: la ya señalada exsenadora Pérez y el exjefe de la Secretaría de Comunicaciones del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Carlos Correa, socio de Qualiz, agencia de comunicación estratégica y corporativa.

«Pérez y Correa se reunieron asimismo el 24 de marzo con el encargado de asuntos internacionales Lucio Parada», reveló El Mostrador.

El 28 de marzo, el asesor de litio y salares del Ministerio de Minería, Gonzalo Gutiérrez, y el asesor Juan Medrano, se reunieron con Rodrigo Dupouy, Francisco Cruz y Samuel Gutiérrez, todos gestores de intereses de Sorcia Minerals, firma estadounidense dedicada a la Extracción Directa de Litio (EDL), en dicha oportunidad abordaron la “política pública de minería en relación al litio”.

La última reunión de febrero del Ministerio de Minería concerniente al litio fue con José Hofer, Eduardo Soler, Paul Denardi y Raj Surendran, gestores de intereses de Tianqi Lithium Energy Australia (TLEA), quienes fueron recibidos por Lucio Parada y Christoffel Janse van Vuuren, funcionario de InvestChile.

La reunión tuvo como objeto revisar “el estado actual del mercado chileno de litio y sus perspectivas futuras; asociaciones público-privadas; progreso de las actividades mineras y de refinación para TLEA en Australia; y crecimiento en la cadena de abastecimiento de baterías de litio-ion entre Asia, Europa y EEUU”.

Asimismo, el pasado 9 de enero los representantes de Minera Salar Blanco S.A., Francisco Bartucevic, Cristóbal García-Huidobro Ramírez y Manuel Guzmán se reunieron con el asesor Gonzalo Gutiérrez, para presentar un proyecto de explotación de litio en el salar de Maricunga.

Por su parte, en el caso de la Subsecretaría de Minería liderada por Willy Kracht, la última reunión relacionada con el litio de la que se tiene registro en la plataforma Ley del Lobby tuvo lugar el 22 de marzo, cuando los gestores de intereses de Mangrove Lithium, Diego García, Saad Dara y José Velasco, se presentaron como una empresa tecnológica basada en Canadá que se dedica a refinar compuestos de litio (carbonato e hidróxido), y dieron a conocer sus planes y mostrar su disponibilidad e interés en “oportunidades de colaboración conjunta”.

«El detalle de la reunión adelanta otro encuentro que no figura todavía en el registro de la Ley del Lobby. Señala que representantes de Estados Unidos y el CEO de Mangrove –empresa definida en la prensa estadounidense como una pequeña startup que ha recibido una cuantiosa inversión de US$ 10 millones de parte del magnate Bill Gates– estarían presentes en Chile entre el 21 y 24 de marzo, por lo que agradecían una audiencia por esas fechas».», destacó El Mostrador.

El 31 de enero, seprodujo un ecuentro entre los gestores de intereses y al mismo tiempo directivos en Chile de la canadiense Wealth Minerals Limited, Aref Awad, Henk Van Alphen y Aníbal Monterrey, con el ingeniero en Recursos Naturales y asesor del gabinete del ministerio, Nicolás Ruiz Contreras, para informar el estado de avance de los proyectos de litio y otras sustancias en los salares de Ollagüe y Atacama, cuya inversión a la fecha es de US$ 50 millones.

«En el detalle del encuentro se puede leer que “en caso que los privados puedan desarrollar proyectos de litio, la inversión inicial es de US$ 1.200 millones», consignó el citado medio.

Con anterioridad, el 27 de enero, el jefe de la División de Estrategia y Políticas Públicas del Ministerio de Minería, Carlos Silva, tuvo un encuentro con Hubert Porte, representante en Chile del grupo minero francés Eramet.

El reportaje de El Mostrador resalta que empresas como Eramet, Wealth Minerals, Lithium Power International, Minera Salar Blanco, Simco y BYD «se están preparando a toda marcha para iniciar operaciones tan pronto Chile publique su Política Nacional del Litio».

Asimismo, señala que el ministro de Economía, Nicolás Grau, a cargo de Corfo, t se reunió con Lily Perez, Carlos Correa y Lihao Chen de Hongkong Brunp and CATL Co, Ltd, para «conversar respecto a temáticas relacionadas al desarrollo de la industria de litio en Chile», el pasado 28 de marzo.

Previamente, el 7 del mismo mes, conversó durante 45 minutos a Hubert Porte y Geoffrey Streeton de Eramet S.A., quienes plantearon el interés del grupo francés de asociarse con el Estado chileno para el desarrollo de la industria del litio.

Por su parte, la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, el 19 de enero, se reunió con Awad y Monterrey, quienes le informaron sobre los dos proyectos que tiene la canadiense Wealth Minerals en los salares de Ollagüe y Atacama.

Agenda minera de espaladas a la ciudadanía

Analistas y organizaciones han criticado el proceso generación y diseño de la Estrategia Nacional del Litio por no haber sido consultado a la sociedad civil.

Condenan que este proceso se ha caracterizado por su parsimonia, entregando a los privados la explotación del mineral, demostrando, una y otra vez, escasa planificación y estrategia para gestionar el aprovechamiento de este recurso con respeto al medio ambiente y las comunidades locales.

Desde Fundación Terram plantearon que una adecuada Estrategia Nacional del Litio debe considerar los siguientes puntos:

El Estado debe encargarse de la realización de estudios científicos acabados sobre la ecología y situación hidrogeológicas de las cuencas salares y lagunas altoandinas. De igual manera, es deber del Estado considerar el principio precautorio antes de autorizar nuevos proyectos litíferos, considerando que estos ecosistemas son únicos y extremadamente frágiles.

Consagrar de forma efectiva al litio como un mineral estratégico y de interés nacional, cuya propiedad sea exclusiva del Estado.

Establecer condiciones contractuales favorables para el Estado en la explotación de litio. Entre los aspectos relevantes a considerar en la negociación de nuevos contratos de exploración y explotación está: el establecimiento de procesos efectivos de participación y consulta ciudadana; el desarrollo una empresa estatal moderna que no dependan de los gobiernos de turno, ni presenten intereses rentistas; el establecimiento de procesos concesionales y/o contractuales con criterios técnicos sectoriales y un alto control del Estado; el convenir con privados “acuerdos favorables”, en términos de tributación, beneficios locales y recursos para I + D; y, por último, en asegurar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.



También señalan la necesidad de revisar la propiedad minera dentro de los salares y el rol que debería jugar el Estado en la promoción y desarrollo del sector litífero.

or tal motivo instan al Gobierno a revisar en detalle las restricciones e incentivos perversos que presenta el actual modelo concesional junto con sus implicancias para el desarrollo de la estrategia litífera, identificando tanto las concesiones de exploración y exploración que han sido constituida sobre la superficie de los salares, en especial las concesiones que presenta SQM en el Salar de Atacama. Esto con el objeto de cautelar una implementación efectiva y con capacidad operativa de una Empresa Nacional del Litio.

Otro punto planteado que el Gobierno se encargue de asegurar la implementación de mecanismos efectivos de transparencia en aspectos contractuales, operacionales y fiscales de la industria del litio. Para alcanzar esta meta, es menester establecer altos niveles de transparencia en toda la cadena de valor del litio.

«Observamos con bastante escepticismo como el primer Gobierno ecológico y de las grandes transformaciones está llevando a cabo su agenda minera, pues hasta ahora las organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas no hemos sido participes ni consultadas respecto del diseño de la Estrategia Nacional del Litio que pretende lanzar el Ejecutivo esta semana, advirtieron.

