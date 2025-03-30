¿Estado quebrado? Codelco elevó su aporte al Fisco a US$ 1.778 millones en 2025

En medio de la tesis que ha tratado de instaurar en la opinión pública el gobierno de José Antonio Kast sobre un supuesto «Estado quebrado”, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) entregó cifras que desmienten cualquier afirmación catastrófica con relación a las arcas públicas.

Durante el ejercicio 2025, la minera estatal reportó un incremento significativo en sus contribuciones al Fisco, alcanzando la cifra de US$ 1.778 millones, un monto, que supera en un 16% lo entregado el año anterior.

En un reciente comunicado sobre los resultados registrados el año pasado, destacó mejoras en sus indicadores financieros y de producción respecto de 2024

Mientras la administración del mandatario de ultraderecha insiste en un relato de emergencia fiscal, la cuprífera y principal fuente de ingresos para el país no solo mantiene su flujo, sino que lo incrementa, consolidándose como un baluarte económico que contrasta con la narrativa oficial de colapso.

El resultado financiero de Codelco no se limita al aporte directo. La estatal reportó un Ebitda (utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización) de US$ 6.670 millones durante 2025, lo que representa un crecimiento del 23% respecto a los US$ 5.439 millones del año anterior.

Esta robustez operacional se tradujo en una utilidad consolidada de US$ 2.423 millones. Si bien este último número incluye un efecto contable excepcional de US$ 2.035 millones tras la adquisición del 50% más una acción de Novandino Litio —la sociedad conjunta con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama—, incluso descontando esta operación histórica, la utilidad base de la corporación alcanzó los US$ 388 millones, superando en 58% la cifra de 2024.

En este sentido, la evidencia fiscal presentada por la minera desarma el argumento presidencial de una hacienda pública en estado crítico. Lejos de quebrar, el Estado, a través de su principal empresa, ha incrementado su capacidad de generar recursos para el presupuesto nacional.

Mientras en La Moneda se trata de instalar la tesis de un Estado sin capacidad de financiamiento ,para justificar cuestionadas medidas como el incremento histórico el precio de los combustibles, bautizado como el «bencinazo»; el recorte de $72 mil millones en seguridad; la disminución de impuestos a grandes empresarios; la modificación al sistema de gratuidad y nuevos mecanismos para el cobro del CAE, Codelco demostrró que, con una producción estabilizada y una gestión enfocada en la eficiencia operacional, es posible no solo mantener, sino aumentar el traspaso de riqueza al erario común.

El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, señaló que “2025 fue un año de estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacional complejo marcado por el accidente en El Teniente y otras contingencias que impactaron los ritmos de extracción, la alimentación de mineral y ciertos procesos industriales en algunas faenas».

«Frente a ello, hemos reforzado con decisión la seguridad, la confiabilidad, la continuidad y la disciplina operacional para consolidar los avances del período y retomar una senda de crecimiento sostenible”, detalló en el balance corporativo.

Alvarado destacó que el nivel de ejecución alcanzado es una muestra de que la estatal está fortaleciendo sus capacidades.

“El nivel de ejecución física y financiera alcanzado es de una dimensión inédita. Es una señal concreta de que Codelco está fortaleciendo su capacidad de ejecutar, cumplir y desarrollar con disciplina sus compromisos, que de paso extienden la vida útil de sus yacimientos y garantizan su producción y aportes para el futuro”, agregó, al referirse al despliegue de inversiones que alcanzó un récord histórico de US$ 5.073 millones en Capex.

La producción total de la corporación, incluyendo su participación en otras faenas como El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca, llegó a 1.439.732 toneladas métricas finas (tmf).

Producción en las divisiones de Codelco

La producción propia, por su parte, alcanzó las 1.334.445 tmf, un 0,5% superior a la de 2024. Este repunte representa aproximadamente 6.000 toneladas adicionales de cobre.

Las divisiones mostraron diferentes desempeños. Mientras que el yacimiento Ministro Holes experimentó un espectacular aumento del 25,1% en su producción, alcanzando las 153 mil tmf, y Radomiro Tomic creció un 9,2% hasta las 295 mil tmf, la División El Teniente sufrió una contracción del 13%, situándose en 310 mil toneladas, producto de las restricciones posteriores al accidente fatal registrado en sus instalaciones. Asimismo, Chuquicamata descendió un 8% y Gabriela Mistral un 20,3%, esta última debido al deterioro en las leyes de mineral.

En el ámbito de los costos, la compañía reportó un costo directo (C1) de 208,6 centavos de dólar la libra, lo que implica un incremento del 4,8% explicado por mayores servicios de apoyo a la producción y la recuperación del desarrollo mina mediante el arriendo de equipos. Este efecto fue parcialmente compensado por la baja en el precio de insumos como la energía eléctrica y el diésel. En tanto, el costo neto a cátodo (C3) se elevó un 13,55%, situándose en 372,9 centavos de dólar la libra, incorporando el efecto cambiario sobre los pasivos denominados en pesos.

En un año marcado por las tensiones políticas sobre la industria del litio, el comunicado señaló que la utilidad consolidada al cierre de 2025 fue US$ 2.423 millones, con un incremento de US$ 2.178 millones con relación a 2024,» como resultado del reconocimiento del valor razonable (“fair value”) de la adquisición del 50% más una acción de Novandino Litio, la sociedad conjunta con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama, lo que generó una utilidad de US$ 2.035 millones después de impuestos».

«Excluida la utilidad excepcional por la adquisición de esta participación, la utilidad de Codelco llegó a US$ 388 millones, US$ 143 millones por sobre 2024 (aumento de 58%)», agregó.

Desarrollo de asociaciones público-privadas

Además, la compañía destacó que profundizó su estrategia de asociación público-privada con empresas internacionales para la extracción del litio; el desarrollo de nuevas fundiciones de cobre en Chile y el impulso a segmentos de tecnología e innovación.

Alvarado destacó la sociedad conjunta Nova Andino Litio con SQM; el acuerdo con Rio Tinto en Maricunga, el MoU con Anglo American para el distrito Andina-Los Bronces y alianzas de exploración con BHP y el grupo indio Adani.

En el frente de la sustentabilidad y la gestión de personas, la corporación también reportó avances que consolidan su rol como líder industrial y se convirtió en la primera minera en Chile en medir su huella hídrica azul, y alcanzó la cifra de 2.935 mujeres en su dotación, la más alta de la industria minera nacional, con un 40% de los nuevos contratos correspondientes a trabajadoras.

Resultados de Codelco desmonta tesis del Estado quebrado

La conclusión que emerge del balance 2025 es contundente. Mientras el gobierno de José Antonio Kast insiste en una narrativa de Estado en quiebra para justificar un plan de ajuste y reducción del gasto, la principal empresa del país demuestra, con números certificados, que está no solo en pie, sino expandiendo su capacidad de generar riqueza.

El aporte de US$ 1.778 millones al Fisco no es la cifra de una cuprífera estatal en crisis, sino el de una corporación que siendo un potente motor fiscal para Chile.

Para 2026 las proyecciones de Codelco son:

Producción propia: 1.331 – 1.357 ktmf

Costo directo (C1): 225 – 221 c/lb

Capex millones: 4.000 – 5.000 MM US$

Compartimos el enlace con el archivo descargable del informe e Codelco.