Máximo Pacheco se niega a responder si SQM pagará algo por quedarse en Salar de Atacama hasta el 2060

Una insólita situación se vivió la jornada de este miércoles, cuando al final de su intervención ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, fue interpelado por el diputado Cristián Tapia respecto de las ganancias para SQM de concretarse el acuerdo de explotación en conjunto del Salar de Atacama hasta el año 2060.

Y es que, según un alto ejecutivo de SQM que habló ante una junta de accionistas celebrada a comienzos de este año, el costo es 0 pesos para la firma privada.

El actual contrato de arrendamiento de Corfo a SQM de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama dura hasta el año 2030, cuando la minera debe cesar faenas y entregar hasta la maquinaria instalada. Sin embargo, en una operación que pocos actores entienden, desde el año pasado se anunció la firma de un Memorándum de Entendimiento (MoU) que ampliaría la presencia de SQM en el acuífero a través de una explotación en conjunto con Codelco, sociedad que si bien adelantaría al 2025 la entrada de la empresa pública a la explotación de litio, mantendría como socio a SQM hasta el año 2060.

Al final de la sesión de la Comisión de Minería, tras la exposición de Pacheco, el diputado Tapia le dijo que “no me compro que SQM es el único que puede explotar el Salar de Atacama”, interrogando después al presidente de Codelco respecto de cuánto le costará a SQM quedarse con el Salar de Atacama hasta el 2060.

El Ciudadano consultó con el diputado Tapia, quien nos contó que “el problema es que Pacheco se niega a responder cuanto pagaría SQM por quedarse con el salar. En el fondo dice que no va decir nada hasta cerrar la negociación, lo que denota la falta de transparencia”.

No es primera vez que Pacheco concurre a la cámara a dar explicaciones por el polémico acuerdo ¿tienes sinceramente esperanzas de que cambie de parecer?

– Una vez más quedé decepcionado con la presentación de Máximo Pacheco, porque en verdad queríamos una opinión más concreta, directa. Y, como otras veces, se vuelve a ir en Codelco, en su historia, que es la mejor empresa del mundo y bla bla bla. Si yo venía a conversar por este negocio que Codelco paga 240 millones de dólares por el Salar de Maricunga, considerando que el Estado es dueño de esas pertenencias mineras. No se debiera haber pagado por este yacimiento, no correspondía.

Tapia también destacó el problema con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que ha generado conflictos con las comunidades coyas del valle de Paipote. Destaca que es complejo sacar litio de dicho salar, ya que las aguas dulces que alimentan el valle y que pasan por debajo del Salar de Maricunga se verían afectadas. “Dicen que está separado el litio del agua dulce por una capa de arcilla, pero eso dicen ellos”- comenta.

El MoU entre Codelco y SQM establece la constitución de Minera Tarar, en la que participarían Codelco con un 50,01% de las acciones y SQM con un 49,99%.

“Pacheco sigue insistiendo que éste es el mejor contrato posible, insiste en que es el mejor negocio del mundo. Y ya se contradijo con Maricunga, diciendo que hay muchas empresas interesadas en el proceso de licitación ¿Por qué entonces no hace lo mismo con el Salar de Atacama. Sus respuestas, como tantas otras veces, son muy vagas”- comentó el diputado.

“Tampoco nos dijo cuánto va a pagar SQM por la explotación del salar. El dice que no sabe, pero SQM sostiene que les saldrá 0 peso. Y él no tiene respuesta. Si le encanta ir a la Comisión de Minería, pero sinceramente va a puro dorar la píldora. No hay respuestas concretas en sus presentaciones y, al mismo tiempo, según se ve nadie tiene conocimiento más que él nadie sabe. Molesta esa apreciación que nos trate como ignorantes en materia de minería a los integrantes de la comisión”.

En la oportunidad, Tapia aprovechó de pedir a Pacheco las actas del directorio en donde acuerda este convenio con SQM , con la firma de los directores que aprobaron esto y también la compra del Salar Blanco.

“Sinceramente, lo veo súper convencido, pero el único convencido es él”- sentenció el diputado.

En contrate destacó que “varios especialistas concuerdan en que es el peor negocio que ha hecho Codelco. Cuando en SQM comentan que no pagarán un peso por quedarse con el salar, cae de cajón que es un muy buen negocio para ellos y no para Codelco”.

De igual modo, Tapia adelantó que de concretarse el acuerdo, pedirán la nulidad, acudiendo como bancada PPD e independientes a Contraloría para detenerlo.

“No descartamos ir a la justicia”- sentenció el diputado.

El Ciudadano