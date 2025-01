Sindicato N°1 de Escondida acude a la Cámara Baja para denunciar prácticas antisindicales al interior de la minera

Acompañados de sindicatos del rubro, arribaron a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados los dirigentes sindicales del Sindicato N°1 de Escondida, para denunciar una serie de vulneraciones por parte de Minera Escondida-BHP a la legislación laboral. Además de prácticas antisindicales, lo que, desde la visión de los dirigentes, es un ejemplo claro de que Escondida es “un Estado dentro de nuestro Estado”.

En los sindicatos acompañantes, se encontraba el N°2 de Supervisores de Escondida, el Sindicato Spence, la Confederación de Trabajadores de la Minería (CTMIN), además del Sindicato Chuquicamata de Codelco.

Infracciones a la legislación laboral

Desde el año 2003 en adelante, se han aplicado 143 multas por diversas infracciones a la legislación laboral, “una cantidad impresionante, que asienta objetivamente que se trata de una empresa que constante y sistemáticamente infringe la ley”, señaló el Sindicato N°1 de Escondida dentro de su presentación.

Estas faltas, “no menores” a juicio de los dirigentes, tienen que ver con falta de elementos de protección personal, dificultar por parte de la empresa la fiscalización de la Dirección del Trabajo a las áreas laborales, no constituir comités paritarios, no pagar remuneraciones, no mantener condiciones sanitarias ni ambientales adecuadas en las faenas laborales, ni asistir a comparecer ante citaciones de la Dirección del Trabajo.

Prácticas antisindicales

Según lo expuesto por los dirigentes del Sindicato N°1 de Escondida, la empresa intervino activamente en la formación y crecimiento del Sindicato N°3 de Escondida, mismo que se creó legalmente en noviembre, y que negoció colectivamente en diciembre de 2024, obteniendo un histórico bono por negociación de 32 millones de pesos.

Para ello, la empresa hizo contrataciones masivas, en número superior a 250, direccionando a estos nuevos trabajadores a afiliarse al sindicato recientemente fundado. Este, quedó constituido formalmente el 18 de noviembre con 300 socios, los cuales en su mayoría eran los contratos nuevos.

En la presentación ante la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, se expuso una serie de correos entre el líder del nuevo sindicato y ejecutivos de la empresa, en los que se evidencia una planificación entre ambos entes para la coordinación de acciones necesarias para la fundación del sindicato, permisos a delegados sindicales para la captación de socios, entre otros.

Dentro de los ejecutivos copiados en estos correos, se destaca al Gerente General de Mina y al Superintendente de Relaciones Laborales de Escondida, dando cuenta de que estaban involucrados “altos estamentos de Minera Escondida”, según lo informado por el Sindicato N°1 de Escondida.

A lo anterior, se suma que la empresa despidió a 25 socios del sindicato denunciante por el artículo 160 del Código del Trabajo. Así mismo, desde el Sindicato N°1 de Escondida, destacaron que la empresa cuenta con seis sentencias ejecutoriadas por prácticas antisindicales, además de haber otras seis en tramitación, todo esto solo en los últimos años. “Minera Escondida-BHP es la empresa, o al menos una de las empresas, con más condenas y denuncias por prácticas antisindicales en Chile”, acotaron los representantes sindicales.

Reacciones de los diputados

Por parte de la Comisión del Trabajo, luego de la exposición de los dirigentes sindicales, se comprometieron a oficiar a la Dirección del Trabajo para entregar un informe respecto a las fiscalizaciones solicitadas. Esto, también se hizo extensivo a Sernageomin, a quienes se les solicitará los antecedentes en lo relacionado a las denuncias sobre seguridad laboral en minera Escondida.

Así mismo, se solicitará un posicionamiento del Consejo Minero referido a las denuncias expuestas por el Sindicato N°1 de Escondida. Finalmente, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, invitará a los ejecutivos de Minera Escondida-BHP y Minera Spence a exponer ante esta Comisión, a pesar de que, por ley, no están obligados a asistir al ser una empresa privada.