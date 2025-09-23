Mayoría abrumadora: 157 países reconocen a Palestina tras nueva ola de respaldos europeos

Una cascada de anuncios elevó a 157 el número de países que reconocen al Estado de Palestina. El giro incluye a Francia y Reino Unido, actores clave del Consejo de Seguridad y del G7, y llega tras condiciones ignoradas por el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Diez nuevos países se sumaron al reconocimiento del Estado palestino en las últimas horas, elevando a 157 el total de naciones que lo respaldan entre los 193 miembros de la ONU. La nueva ola europea incluyó —en una conferencia por la solución de los dos Estados en la Asamblea General— a Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino. Un día antes hicieron lo propio Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, con anuncios desde sus capitales.

El empuje diplomático se produjo luego de que varios gobiernos ofrecieran a Israel aplazar el reconocimiento si frenaba su ofensiva sobre la ciudad de Gaza y permitía la entrada de ayuda humanitaria. Netanyahu no cedió; por el contrario, intensificó la guerra, detonando la decisión de avanzar.

157 países reconocen a Palestina: el peso de Francia y Reino Unido

El viraje de Francia y Reino Unido es especialmente significativo: ambos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad (con derecho a veto) y parte del G7, además de hospedar a dos de las comunidades judías más numerosas de Europa y mantener históricas posturas cercanas a Israel.

Al anunciar el reconocimiento, el presidente Emmanuel Macron subrayó: “Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno”.
Macron también señaló que Francia está lista para abrir una embajada en Palestina, aunque la condicionó a la liberación del aproximadamente medio centenar de rehenes que Hamás aún mantiene.

Condiciones ignoradas, guerra en Gaza y señales a la ONU

La secuencia de reconocimientos ocurrió tras el incumplimiento de las condiciones humanitarias solicitadas a Israel. En términos políticos, el movimiento envía una señal a la ONU y alinea a una mayoría amplia detrás de la solución de dos Estados. Para Europa, el giro busca equilibrar seguridad, derecho internacional y respuesta a la catástrofe humanitaria en Gaza; para Palestina, supone capital diplomático en un momento crítico.

El dato de fondo es contundente para el tablero internacional: hoy, 157 países reconocen a Palestina, consolidando una mayoría abrumadora que reconfigura la discusión en Naciones Unidas y presiona por pasos concretos hacia una salida política.

