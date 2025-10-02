“20 buques de guerra contra leche en polvo”: Flotilla Sumud acusa desproporción en asalto israelí

La Flotilla Global Sumud denunció que la interceptación israelí de su convoy humanitario rumbo a Gaza fue desproporcionada y tuvo como objetivo impedir el ingreso de alimentos y artículos de primera necesidad. En su cuenta oficial en X, la organización publicó: “Imagine sending 20 warships to intercept boats carrying milk powder and baby formula for starving children. This is the greatest evil in the world right now!” —“Imaginen enviar 20 buques de guerra para interceptar embarcaciones con leche en polvo y fórmula para guaguas hambrientas”—, frase que se volvió consigna en marchas y redes.

Los organizadores acusan que la operación se produjo en aguas internacionales, a millas de la costa de Gaza, en un contexto de bloqueo sostenido sobre el enclave palestino. Todas estas afirmaciones se atribuyen a la Flotilla Sumud, que ha ido publicando balances y videos de lo ocurrido.

Footage of the ship was raided, and civilians were detained and taken to an undisclosed location, accused of entering the waters

Oct 2, 2025 — Israeli naval forces have illegally boarded the Global Sumud Flotilla vessel Captain Nikos and others in international waters. Communications are cut and the status of participants is unknown. Governments and international bodies must demand…

Flotilla Sumud: “casi 500” detenidos y 46 nacionalidades

Según la Flotilla Sumud, “Israel Kidnapped Almost 500 People from 46 Nations” [“Israel secuestró a casi 500 personas de 46 países”]. En actualizaciones previas, los organizadores habían informado la interceptación de 13 embarcaciones y detenciones masivas de activistas de decenas de países. La cifra exacta de detenidos ha variado en las comunicaciones públicas de la Flotilla; por eso, en este artículo consignamos exclusivamente los números atribuibles a la organización hasta que haya balances oficiales y verificados.

“20 warships…”: la desproporción como eje del reclamo

La denuncia de desproporción se ancla en la imagen de una fuerza naval numerosa contra botes civiles con ayuda humanitaria. La publicación con el texto “Imagine sending 20 warships…” [Imaginen enviar 20 buques de guerra…] enmarcó la narrativa de la jornada y buscó evidenciar la asimetría del operativo: activistas en barcos pequeños con leche en polvo y fórmula para alimentación infantil, frente a una interceptación militar a gran escala.

CERDOS mal nacidos, algún día pagarán el DAÑO que le están HACIENDO a la HUMANIDAD.

Caso Alma: detención de la tripulación y denuncia de “abducción” de Greta Thunberg

De acuerdo con la cuenta oficial de la Flotilla Sumud, la tripulación del barco Alma —“including Greta Thunberg and Sumud leader Thiago Ávila”— fue detenida tras un abordaje “en aguas internacionales”. En otro mensaje, la organización afirmó: “Greta Thunberg was abducted by the IDF aboard the boat Alma and has sent a distress call to the Swedish government” [Greta Thunberg fue detenida por el ejército israelí a bordo del Alma; pide su liberación y la de los demás activistas]. Todas estas aseveraciones son de la Flotilla y se incluyen como tales, en tanto la verificación independiente de cada caso continúa en desarrollo.

“40 boats seized… only 12 remain”: balance operativo de la Flotilla

En su hilo de actualizaciones, la organización comunicó además: “40 BOATS OF THE #GlobalSumudFlotilla HAVE NOW BEEN SEIZED. ONLY 12 REMAIN AND ARE SPEEDING TOWARDS #GAZA AT TOP SPEED WITH ISRAELI MILITARY VESSELS BEHIND THEM IN THE DISTANCE!!!!” [Han incautado 40 barcos de la #GlobalSumudFlotilla. Sólo 12 siguen rumbo a #Gaza a toda velocidad, con naves militares israelíes siguiéndolos a lo lejos] y, más tarde, que algunas naves se encontraban a 7–8 kilómetros de la línea de costa: “SOME #GlobalSumudFlotilla SHIPS ARE AROUND 8-7 KILOMETERS FROM #GAZA SHORELINE!!” [Algunas naves de la #GlobalSumudFlotilla están a unos 7–8 kilómetros de la costa de #Gaza].

Los organizadores también denunciaron corte deliberado de comunicaciones para impedir señales de socorro y interferir con las transmisiones en vivo.

La disputa discursiva, en un tuit

Uno de los mensajes que más circulación tuvo resume el cruce de narrativas entre Israel y la Flotilla Sumud:

Israel: We are not starving Palestinians, Hamas are



Flotilla: Ok, we will sail to Palestine and directly feed Palestinians



Israel: That makes you Hamas



Flotilla: But you just said Hamas are starving Palestinians?



Israel: 💥 💥 💥 — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 2, 2025

La Flotilla Sumud anunció que mantendrá el monitoreo de personas detenidas, listados de nacionalidades y condición de las embarcaciones. En paralelo, colectivos y sindicatos reactivaron convocatorias en ciudades europeas y latinoamericanas para exigir el fin del bloqueo y el ingreso de ayuda.