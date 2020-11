¿Acepta la derrota? Donald Trump reconoció dificultad de apelar ante el Supremo sus denuncias por fraude electoral

El actual presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, reconoció este domingo la dificultad de apelar ante el Tribunal Supremo sus denuncias sobre un presunto fraude en los comicios del pasado 3 de noviembre.

“El caso es que es difícil. Tengo los mejores abogados para ello, pero me dicen que es muy difícil hacer algo”, expresó Trump en entrevista telefónica con Fox News, citado por Europa Press.

Durante la entrevista, Trump señaló que los abogados le informaron que “no tiene caso” , no obstante, aseveró que cuenta con “tremendas pruebas (de fraude)”.

“Me dicen (los abogados) que no tengo caso. Como presidente de Estados Unidos me dicen que no tengo caso. ¿Qué clase de sistema judicial es éste? (…) El Tribunal Supremo debería atender nuestro caso. Alguien debería ser capaz de presentar el caso ante el Supremo. Si no, ¿para qué vale?”, recalcó.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Pensilvania desestimó una nueva demanda contra el voto por correo, lo que signifcó un nuevo revés judicial para Trump.

En total, Trump acumuló 38 reveses judiciales.

Ante esta situación, un grupo de “ética electoral” de nombre True Vote, abandonó sus estrategia en siete estados y solicitaron a Trump devolver parte del dinero que se le entregó para la causa.

De acuerdo con el diario La Vanguardia de España, el empresario Fredric Eshelman, de Carolina del Norte, aseveró sentirse “decepcionado con los resultados”, y solicitó formalmente el reembolso de los 2,5 millones de dólares previamente donados.

Cabe destacar que el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, conquistó más de 300 Colegios Electorales, convirtiéndose en el presidente número 46 de EE.UU.