Activistas palestinos denuncian que demoliciones israelíes en Palestina son «limpieza étnica»

Manifiestan y condenan los activistas palestinos del movimiento Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS) que la demolición masiva de las casas palestinas por parte de Israel es considerada como un “crimen de limpieza étnica”.

Israel cometió su mayor crimen de limpieza étnica desde 1967, contra el barrio palestino de Wadi Hummus (Sur Baher), en el este de la ocupada ciudad palestina de Al-Quds, Jerusalén, manifiestan los activistas palestinos del movimiento (BDS) contra el genocida régimen israelí.

Boicot, Desinversión y Sanciones

Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) es un movimiento global de liderazgo palestino, por libertad, justicia e igualdad. El BDS afirma un principio muy simple «los palestinos tienen los mismos derechos que el resto de la humanidad».

La Comisión Europea

La Comisión Europea (CE), por su parte, reaccionó a la referida campaña alarmante de demoliciones de las casas de los palestinos, asegurando que las políticas de asentamientos ilegales, transferencias forzadas, expulsiones y confiscaciones de viviendas palestinas son estipuladas “ilegales en virtud del derecho internacional”.

Kuwait, Indonesia y Sudáfrica propusieron un proyecto de declaración al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que pedía denunciar las demoliciones. No obstante, la representación estadounidense bloqueó la condena de la operación israelí en cuestión.

En los últimos años, las autoridades israelíes han acelerado el proceso de construcción y ampliación de colonias ilegales en Al-Quds y Cisjordania para judaizar las urbes y eliminar su identidad islámica.

Un informe publicado el pasado mes de marzo por el diario israelí Haaretz reveló que Israel había emitido más de 1150 órdenes de confiscación de tierras palestinas en Cisjordania, tras la Guerra de los Seis Días de 1967.

El BDS inspira y se inspira

Se inspira en décadas de resistencia popular palestina, en la lucha sudafricana contra el apartheid, en el movimiento por los derechos civiles en EE. UU. ―entre otros― e inspira al pueblo palestino y a quienes lo apoyan en todo el mundo a decir la verdad ante los poderosos, a desafiar las estructuras de poder hegemónico y racista, y a afirmar que los derechos palestinos deben ser respetados e implementados.

Israel está ocupando y colonizando la tierra palestina, discriminando a los ciudadanos palestinos de Israel, y negando a los refugiados palestinos el derecho de retornar a sus hogares. Israel impone al pueblo palestino un régimen de ocupación, colonialismo de asentamiento y apartheid. Postulados de BDS

Los Gobiernos del mundo no son capaces de hacer que Israel rinda cuentas por sus crímenes. Múltiples empresas e instituciones no asumen el compromiso de los DD. HH de velar por los oprimidos, sobre todo si no hay dinero de por medio.

El sistema le permite, a Israel, oprimir al pueblo palestino. En respuesta, éste está autorizado por deber moral a defenderse por medio de una campaña popular y no violenta de boicot, desinversión y sanciones contra el NAZI contemporáneo: Israel.

Inspirado en el movimiento anti-apartheid de Sudáfrica, el llamado del BDS urge a actuar para presionar a Israel a cumplir el derecho internacional, a saber y poner fin a la ocupación y colonización de todas las tierras árabes y desmantelar el Muro.

El texto de BDS considera la destrucción israelí de las viviendas palestinas como “parte integrante del régimen de ocupación, colonización y apartheid de Israel”.

Se alerta que “si las demoliciones agresivas de las casas por parte de Israel no se detienen ahora, otras comunidades palestinas serán las siguientes”.

El BDS, del mismo modo, enfatizó en la necesidad de “crear conciencia” para “cortar todos los lazos militares y de seguridad con que cuenta Israel”.