Alemania da un giro y se baja de la defensa de Israel en caso por genocidio en Gaza



El gobierno de Alemania dio un giro a su postura y se bajó de la defensa de Israel en el caso por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

De acuerdo con la Comunidad Palestina en Chile, esta decisión marca un cambio respecto al escenario de enero de 2024, cuando Berlín optó por respaldas públicamente a Tel Aviv tras la demanda presentada por Sudáfrica, rechazando de este modo las acusaciones de genocidio.

La acción ante tribunal de la ONU encargado de dirimir disputas entre Estados fue ingresada el 29 de diciembre de 2023. En aquella ocasión, Sudáfrica alegó que Israel habría violado varios artículos de la Convención la Convención contra el Genocidio, tras haber perpetrado asesinatos, daños físicos y mentales graves, desplazamientos forzados e imposición de condiciones de vida que podrían llevar a la destrucción de la población palestina en Gaza,

En su demanda, Pretoria acusó a Tel Aviv de haber incumplido su obligación de prevenir un genocidio, como exige la Convención.

Asimismo, solicitó a la CIJ que ordenara a Israel dejar de asesinar y causar graves daños psíquicos y físicos a la población palestina de Gaza y permitir el acceso a la ayuda humanitaria.,

Entre otras medidas, Sudáfrica también pidió la suspensión del envío de armas a Israel y la reanudación del financiamiento a la UNRWA.

Hasta la fecha, han presentado solicitudes de intervención en este caso Colombia, Libia, México, Palestina, España, Turquía, Chile, Maldivas, Bolivia, Irlanda, Cuba, Belice, Brasil, Comoras, Bélgica, Paraguay, Islandia, Países Bajos y Estados Unidos.

Cabe recordar que durante la cuenta pública 2024, el entonces presidente Gabriel Boric anunció que Chile se haría parte del caso que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte La Haya por sus crímenes en Gaza.

«Nunca dejaremos de indignarnos por acciones indiscriminadas y absolutamente desproporcionadas contra civiles inocentes, particularmente mujeres y niños palestinos, que está llevando adelante el ejército de Israel», dijo en la ocasión.

«He decidido que Chile se hará parte y respaldará el caso que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el marco de la Convención sobre Genocidio de la ONU», apuntó el ex jefe de Estado.

¿Por qué Alemania da un giro y retira apoyo a Israel?

La decisión que tomó Alemania se debe al hecho de que la nación europea enfrenta actualmente un caso ante el mismo tribunal, con sede en La Haya, Países Bajos, que es impulsado por Nicaragua, y a través de cual se le acusa de violar el derecho internacional por su apoyo a Israel durante la ofensiva en Gaza.

En concreto, Managua señala que Berlín es cómplice del genocidio perpetrado por el régimen sionista al haber entregado armas al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania confirmó que esta nación no emprenderá una intervención legal en nombre de Israel ante la CIJ, debido a que se está concentrando en defenderse contra la demanda de Nicaragua.

«No va a haber una intervención ante la CIJ, es decir, lo que anunció el gobierno de Alemania hace dos años, que iba a haber una intervención de este tipo, porque se considera absurda, no va a seguir así», indicó el funcionario Josef Hinterseher.

«Nosotros ahora somos parte de un proceso ante la CIJ, interpuesto por Nicaragua y hemos decidido concentrarnos en este proceso», afirmó ante la prensa.

«Nos concentramos en un proceso ante el tribunal de La Haya en el que Alemania es una parte»., enfatizó.

Hinterseher planteó que la nación europea se centrará en responder a las acusaciones presentadas por Nicaragua en su contra, en este proceso ante la CIJ.

🇩🇪🇮🇱 | Alemania retira su apoyo legal a Israel en el caso de genocidio ante la CIJ.



Berlín pasó de calificar las acusaciones de Sudáfrica de "infundadas" en 2024 a retirarse discretamente en 2026.

pic.twitter.com/UT84dGYYSo — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) March 19, 2026

«Todo lo demás será declarado ante un juicio internacional, y por eso no quiero comentarlo» apuntó el portavoz, tal y como se puede apreciar en un video que circula en redes sociales.

La CIJ es el tribunal más alto de las Naciones Unidas y resuelve disputas entre países. Según la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Genocidio, cualquier país parte de la convención puede llevar a otro a los tribunales para prevenir el genocidio

Alemania niega acusaciones en su contra

Desde la Comunidad Palestina en Chile platearon que ese a este cambio de postura, el gobierno alemán reiteró que rechaza categóricamente las acusaciones en su contra em torno a la complicidad en el genocidio y evitó pronunciarse sobre el fondo del caso de Sudáfrica contra Israel, señalando que será la Corte quien determine los hechos.

Desde la agrupación señalaron que el proceso legal ingresado en La Haya continúa en curso y se desarrolla en paralelo a otras acciones presentadas en distintas instancias internacionales, «mientras crece la presión diplomática y jurídica en torno al genocidio en Gaza».