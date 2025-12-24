Argelia declara la colonización francesa como un crimen y exige reparaciones por los daños causados

El Parlamento de Argelia aprobó por unanimidad la ley que califica la colonización francesa, comprendida entre los años 1830 y 1962, como un crimen, y exigió a Francia «disculpas oficiales y reparaciones por los daños causados».

Según consignaron agencias internacionales, la iniciativa legal busca que el país europeo asuma su «responsabilidad legal» por las atrocidades cometidas en su pasado colonial, entre las cuales, detallaron, hay delitos que son imprescriptibles: homicidios, torturas, violación sexual, discriminación racial, saqueo de recursos, ensayos nucleares, uso de armas prohibidas y agresiones contra el Estado argelino, entre otras.

En declaraciones a la cadena española RTVE, el coordinador de la comisión argelina de Historia y Memoria, Mohamed Lahcen Zeghidi, calificó la promulgación de la ley como «un momento histórico», destacando que está basada en «los principios del derecho internacional».

Por su parte, el ministro de Muyahidines (combatientes), Abdelmalek Tachrift, indicó que el texto «no señala al pueblo francés ni busca venganza», tan solo exige a París el reconocimiento de los delitos cometidos, la entrega de mapas de minas terrestres instaladas por la ocupación francesa, y la indemnización a las víctimas por daños causados por los ensayos nucleares.

Además, la nueva ley sanciona cualquier actividad mediática, académica o política que glorifique o justifique la colonización francesa. También pretende castigar a quien niegue su carácter criminal. Las penas varían entre cinco y diez años de prisión, además de multas económicas.

Naturalmente, la aprobación de la ley no cayó nada bien en Francia. El Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno encabezado por el Presidente Emmanuel Macron (en la foto), declaró a la iniciativa como «manifiestamente hostil, tanto al deseo de reanudar el diálogo franco-argelino, como a un trabajo sereno en cuestiones de memoria».

Recordemos que Francia realizó su primer ensayo nuclear el 13 de febrero de 1960 al sur de Argelia. Las pruebas continuaron hasta 1966, con un total de 17 ensayos nucleares atmosféricos y subterráneos. De estas, 11 se realizaron tras la independencia del país, que provocaron graves consecuencias para la población y el medioambiente.

