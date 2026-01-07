Aviones F22 de Estados Unidos regresan tras ataque militar a Venezuela

Según un informe publicado el 5 de enero en el sitio web de la revista U.S. Air Force Magazine, parte del equipo militar estadounidense utilizado en la arriesgada incursión contra el presidente venezolano Maduro el 3 de enero ha sido retirado de la región. Esto se debe a que la administración Trump parece haber pospuesto los planes de operaciones militares a mayor escala en Venezuela, recurriendo en su lugar a un embargo marítimo petrolero para influir en el liderazgo del país.

Según informes, 12 cazas F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de EE. UU. partieron de Puerto Rico el día 4, tras aterrizar allí durante la Operación Resolución Absoluta. Al parecer, estos cazas despegaron directamente de la Base Conjunta Langley-Eustis en Virginia para la operación y regresaron a la base dos días después.

Otros equipos de la Fuerza Aérea de EE. UU. permanecen en la región, incluidos aviones de combate F-35A.

Mientras el Pentágono ajusta su presencia de tropas en el Caribe, el secretario de Defensa, Peter Hegseth, reveló detalles del tamaño de las fuerzas terrestres encargadas de llevar a cabo la redada contra Maduro.

»Casi 200 tropas de élite estadounidenses han entrado en el centro de Caracas; parece que el sistema de defensa aérea de Rusia no es tan efectivo después de todo», dijo Hergsays durante una visita a Virginia el día 5.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, declaró que más de 150 aviones participaron en la operación, incluidos aviones de combate Raptor que habían abandonado la zona.

La retirada de este avión de combate de superioridad aérea, un pilar fundamental del ejército estadounidense, es probablemente una señal de que Estados Unidos tiene intención de negociar con el gobierno venezolano.

