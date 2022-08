Ballena se traga a dos mujeres en kayak y luego las escupe (VIDEO)

El hecho ocurrió hace dos años en Avila Beach, California , sin embargo el video se ha hecho viral esta semana.

La ballena abre su boca y se traga a 2 mujeres abordo de un kayak.

Varios medios de comunicación a nivel internacional, han difundido la información que no deja a nadie indiferente.

Julie McSorley y Liz Cottriel, dos amigas que disfrutaban de un paseo por la costa californiana, vivieron el susto de sus vidas cuando uno de los habitantes más gigantescos del océano (¡una ballena jorobada!), hizo un inesperado acto de presencia, como reclamando su espacio.

Lo ocurrido quedó registrado en escasos pero impactantes segundos de un video, tomado por una tercera persona que tuvo la suerte de hacerlo y, sobre todo, de no formar parte de la sorprendida pareja.

La ballena que se tragó a dos mujeres y cuya historia se volvió viral por estas fechas, no las escogió como blanco. Su instinto, dada su ventaja de territorialidad, la llevó a abrir sus fauces. En cuestión de segundos, succionó la pequeña embarcación con todo y ocupantes.

“No, no me gusta el océano. Me asustan los tiburones. Me asusta todo lo que no puedo ver en el agua»”, le dijo Liz a su amiga, antes de pasar tremenda experiencia. Parece haber intuido que adentrarse en el mar, es para cetáceos y otros seres superiores.

En efecto, la situación vivida confirmó sus temores. Durante lo que pareció una eternidad, estuvieron en la boca de la ballena. En un episodio a lo bíblico, cuando Jonás fue engullido por una de estas.