“Encuentren su manera de defender a Canadá”: Trudeau impulsa boicot masivo a productos de Trump

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha tomado una postura firme contra las políticas comerciales del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsando un llamado a los ciudadanos para boicotear productos estadounidenses. Este llamado se produce después de que Trump anunciara un incremento de aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México, y del 10% a los productos chinos. La medida amenaza con desestabilizar años de comercio casi libre de gravámenes entre las tres naciones.

“Es hora de elegir productos fabricados aquí en Canadá. Lea las etiquetas. Hagamos nuestra parte. Si es posible, elijamos Canadá”, instó Trudeau a través de su cuenta en X, destacando la necesidad de consumir productos locales para defender la economía nacional.

Now is the time to choose products made right here in Canada.



Check the labels. Let’s do our part. Wherever we can, choose Canada.