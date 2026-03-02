Bombardeos en Irán en plena crisis política en EE.UU.: ¿una guerra para sostener a Trump?

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán marca uno de los momentos más delicados en Medio Oriente en los últimos años. Los ataques coordinados contra objetivos iraníes han dejado centenares de víctimas, según reportes internacionales , y han encendido las alarmas sobre una posible ampliacióm del conflicto en la región. Washington no ha declarado formalmente la guerra, pero el nivel de intervención ya supera con creces una operación puntual o simbólica.

Lo que vuelve especialmente sensible esta ofensiva no es solo su impacto regional, sino el momento en que ocurre. Donald Trump no atraviesa un período de fortaleza política interna . Al contrario: la escalada externa coincide con una crisis política en EE.UU. , con respaldo erosionado y bajo presión en vario frentes.

Las encuestas más recientes muestran un escenario incómodo para la Casa Blanca. El promedio nacional sitúa la aprobación presidencial en torno al 40%, mientras que la desaprobación supera ampliamente la mayoría absoluta. Algunas mediciones han registrado cifras incluso más bajas. Y cuando se consulta específicamente por los ataques contra Irán, el respaldp es todavía menor: un sondeo de Reuters/Ipsos indica que apenas el 27% de los estadounidenses apoya la acción militar, frente a un 43% que la rechaza.

Es decir, la ofensiva no surge de un consenso interno sólido . Tampoco de una presión ciudadana mayoritaria para escalar el conflicto.

Congreso dividido y economía en tensión

En el Congreso, la tensión es evidente. Legisladores demócratas han cuestionado el alcance de las facultades presidenciales para ordenar ataques sin autorización legislativa explícita, mientras incluso dentro del mundo conservador comienzan a oírse voces incómodas ante una intervención que se aleja de la promesa original de evitar nuevas guerras prolongadas en el extranjero. El debate sobre los poderes de guerra vuelve al centro del escenario político.

A esa disputa institucional se suma un flanco igual de sensible para cualquier presidente: el bolsillo. La percepción de la economía estadounidense está lejos de la narrativa oficial : una encuesta de Reuters/Ipsos revela que más de dos tercios de los ciudadanos no ven la economía como “en auge”, pese a los mensajes del gobierno sobre crecimiento y control de la inflación. Además, datos preliminares muestran que la expansión económica se moderó tras interrupciones como el cierre del gobierno, y los efectos de la escalada en Asia Occidental ya se traducen en aumentos previstos en el precio de la gasolina.

En ese escenario, la escalads en Irán adquiere inevitablemente una dimensión doméstica. La historia política estadounidense ha mostrado en otras ocasiones el fenómeno conocido como “rally around the flag”: el cierre temporal de filas en torno al presidente cuando el país enfrenta una amenaza externa. No es automático ni permanente, pero sí una dinámica documentada.

Caso Epstein y presión judicial en plena crisis política en EE.UU.

A la baja aprobación y al debate por los poderes de guerra se suma otro frente incómodo para la Casa Blanca: el regreso del caso Epstein al centro de la discusión pública . En las últimas semanas, legisladores demócratas han acusado al Departamento de Justicia de haber omitido o retenido parte de entrevistas del FBI vinculadas a una denunciante que menciona a Donald Trump dentro de universo de archivos asociados al delincuente sexual fallecido.

La controversia no gira en torno a una imputación formal contra el presidente , sino a la transpaeencia del proceso. La oposición exige explicaciones sobre por qué determinados documentos no habrían sido incluidos en las publicaciones realizadas bajo normas de acceso a la información.

El episodio reabre un debate más amplio sobre opacidad institucional y privilegios de poder en Washington. En un contexto de crisis política en EE.UU., donde la confianza en las instituciones ya se encuentra erosionada, el caso vuelve a tensionar la escena interna y a alimentar sospechas cruzadas entre oficialismo y oposición.

La simultaneidad entre este flanco judicial y la escalada militar en Irán no pasa inadvertida para analistas y legisladores. No existen pruebas de que ambos procesos estén conectados de manera directa, pero sí confluyen en un mismo momento político: uno en el que la administración enfrenta cuestionamientos tanto en el frente externo como en el doméstico.

Guerra exterior y liderazgo en cuestión

Trump ha defendido los bombardeos como una decisión necesaria para proteger la seguridad nacional y la de sus aliados. Sin embargo, la coincidencia entre crisis interna y ofensiva militar externa abre un debate que ya se instala en Washington: ¿se trata de una respuesta estratégica inevitable o de una apuesta de alto riesgo en un momento de debilidad?

Mientras el conflicto en Irán eleva el riesgo regional y achica el margen para la diplomacia, el tablero doméstico en Estados Unidos sigue hirviendo. A la resistencia en el Congreso y a los costos económicos se suma un flanco político que Trump no ha logrado cerrar: el caso Epstein y la controversia por material del FBI que la oposición exige esclarecer, en un clima de desconfianza institucional que no da tregua.

En ese contexto, la ofensiva externa no se lee solo como estrategia internacional: también se vuelve combustible para la disputa interna. Las guerras no siempre salvan presidencias; a veces las hunden más rápido. Y cuando un gobierno acumula frentes abiertos —en el Capitolio, en la economía y el caso Epstein de vuelta en la agenda— la pregunta vuelve con más fuerza: ¿estamos viendo una respuesta de seguridad o una cortina de humo como intento de desviar la atención cuando el poder tambalea?