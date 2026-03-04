VIDEO | “Mis amigos están muertos”: periodista muestra la devastación en pleno centro de Teherán tras bombardeos de EE.UU. e Israel

El periodista Amin Sabouri recorrió el centro de Teherán tras los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel, y registró en video la destrucción que quedó en uno de los sectores más concurridos de la capital iraní.

El material fue enviado directamente a la sala de redacción de El Ciudadano por el propio Sabouri , con un objetivo claro: mostrar imágenes reales desde el lugar de los hechos en medio del ruido digital, donde se multiplican fake news, montajes y desinformación sobre lo que está ocurriendo en Asia Occidental.

El registro fue grabado en la plaza Nilufar, un punto conocido por sus restaurantes, cafeterías y comercios. Lo que aparece ahora frente a la cámara es el reverso de esa vida cotidiana: edificios dañado, vitrinas destruidas y calles cubiertas de escombros. “Aquí estamos en el centro de Teherán, en la plaza Nilufar”, dice el periodista al iniciar su recorrido. “Aquí está la estación de policía de esta zona”, agrega, mostrando la estructura severamente dañada tras los ataques.

Reporte especial para El Ciudadano desde Irán | Bombardeo de Estados Unidos e Israel en la plaza Nilufar en el centro de Teherán, Irán 🇮🇷. pic.twitter.com/LU3i5NIrKl — El Ciudadano (@El_Ciudadano) March 4, 2026

Un barrio lleno de vida convertido en ruinas

Mientras avanza por la zona devastada, Sabouri muestra los locales comerciales que solían ser parte de la vida cotidiana del barrio.

“Podemos ver el centro comercial aquí… abajo hay restaurantes”, explica. La cámara muestra fachadas destruidas y espacios que hasta hace poco funcionaban como puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

La plaza Nilufar era conocida por sus cafeterías y restaurantes. “Aquí podemos ver los restaurantes donde la gente estaba comiendo”, relata el periodista. Luego lanza una pregunta que resume el impacto del ataque: “¿Y ahora dónde están?”

En otro momento del video señala una cafetería completamente destruida. “Acá hay una cafetería, un lugar al que personalmente fui varias veces”, cuenta.

La frase que sigue marca el tono más duro del registro: “Pero ahora no puedo, porque mis amigos están muertos allá”.

El periodista Amin Sabouri señala la destrucción en la plaza Nilufar, en pleno centro de Teherán, tras los bombardeos atribuidos a EE.UU. e Israel.

“¿Qué es esa liberación?”

Durante el video, Sabouri cuestiona el argumento de que los ataques buscan “liberar” al pueblo iraní.

“Estados Unidos e Israel bombardearon este sitio para liberar a la gente, para que en las protestas la gente pueda salir a protestar”, afirma frente a las ruinas.

Luego plantea una pregunta directa: “Pero ¿con qué precio?”

El periodista vuelve a mirar la destrucción a su alrededor y agrega: “Por favor, Estados Unidos, tú quieres liberarnos… ok. Diga dónde están estas personas”.

La crítica se vuelve aún más explícita al final del recorrido. “¿Qué es esa liberación? No lo queremos. Déjanos en paz”, dice.

Una escalada que golpea a las ciudades

Las imágenes captadas en Teherán se producen en medio de la creciente escalada militar que vive Asia Occidental, donde las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos han ido aumentando con ataques, amenazas y advertencias de nuevas represalias.

La situación mantiene en alerta a varios países de la región y ha generado preocupación internacional por el riesgo de una confrontación de mayor escala.

Pero más allá de las discusiones geopolíticas, el video registrado por Sabouri muestra algo mucho más inmediato: el impacto directo de la guerra en espacios donde hasta hace poco la vida cotidiana seguía su curso.

Restaurantes donde la gente cenaba, cafeterías que funcionaban como puntos de encuentro y calles llenas de comercio hoy aparecen convertidas en escombros.

Desde el centro de Teherán, el periodista resume esa realidad con una frase que atraviesa todo el registro: “Mis amigos están muertos”.