Campaña ciudadana busca recolectar 100.000 firmas para expulsar a Israel de la ONU por genocidio en Gaza

Una campaña ciudadana ha recogido 64.673 firmas verificadas de un objetivo de 100.000 para exigir la expulsión del Estado de Israel de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el genocidio cometido en la Franja de Gaza.

La iniciativa denominada «FirmaX Palestina», actualiza su conteo en tiempo real cada minuto y canaliza el clamor hacia una carta formal dirigida al Secretario General de la ONU, António Guterres, a los jefes de Estado y a todas las misiones diplomáticas ante la instancia internacional.

El documento es autoría de Nelson Hadad, abogado, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Central y la Universidad de Chile, y exembajador de Chile en Medio Oriente, La misiva no solo busca la expulsión, sino que llama a un boicot académico, cultural, deportivo y comercial integral, así como al «armamento y al negocio de la muerte que hace posible el exterminio» del pueblo palestino.

Israel viola reiteradamente los principios de la ONU

El núcleo de la petición se basa en el Artículo 6 del Capítulo II de la Carta de las Naciones Unidas, el cual establece que «Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad».

La carta plantea que el «Estado de Israel ha hecho saber al mundo que está decidido a hacer desaparecer al Estado de Palestina, con toda su población, su infraestructura y su memoria».

Asimismo, acusa directamente a Israel de utilizar la acusación de «antisemitismo» para silenciar las críticas, incluso reprimiendo a «ciudadanos judíos israelíes que se oponen a este genocidio».

El texto detalla una escalada de crímenes que justifican la expulsión de la ONU.

«Está claro que el gobierno israelí no solo asesina al pueblo palestino con bombas y misiles; que no solo destruye infraestructura hospitalaria vital para atender a los sobrevivientes, sino que también está aniquilando de hambre y sed a casi dos millones de personas atrapadas en la estrecha franja de Gaza, constituyendo otro crimen de guerra. No solo les ha quitado el agua, el pan, las medicinas, la electricidad, sino que también ha contaminado los cuerpos de la población civil con toxinas mientras que ha envenenado su tierra volviéndola infértil», expone el texto.

A la par , hace referencia a las atrocidades cometidas por Israel desde el 8 de octubre contra Gaza y Cisjordania, así como a todos los atropellos que el régimen sionista ha cometido a lo largo de más de siete décadas.

«La lista es larga y no es este ya el lugar para denunciar algo que los mismos relatores de la ONU han documentado desde que se fundó́ unilateral e injustamente, el nuevo y reciente Estado de Israel y hasta ahora. Solo diremos que por todo esto, es inexplicable, injustificable e inaceptable que la Comunidad Internacional, incluyendo sus universidades, sostenga vínculos institucionales, comerciales y académicos con un régimen abiertamente genocida. Es vergonzoso para este conjunto de instituciones, que esta carta sea necesaria», señala el texto,

Llamado a la acción colectiva y la conciencia global

Más allá del procedimiento en la ONU, la carta hace un llamamiento amplio a la sociedad civil internacional y solicita a los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, así como a los jefes de Estado, las autoridades directivas y rectoras de todas las instituciones académicas y universitarias, la expulsión inmediata de Israel de todo evento diplomático, académico, deportivo y cultural internacional al que haya sido convocado, así como la supresión de cualquier vínculo institucional vigente con dicho Estado».

El documento subraya la urgencia de actuar, tomando en consideración que la situación que enfrenta el pueblo palestino es apremiante, «por lo que es urgente y necesario, además, establecer un boicot al armamento y al negocio de la muerte que hace posible su exterminio, antes de que sea demasiado tarde».

«Exigimos consecuencias a las acciones criminales de un Estado genocida e infanticida como Israel, que ha ignorado absolutamente todas las resoluciones que la Asamblea General de la ONU ha emitido, condenando la ocupación del territorio palestino. Si no paramos el genocidio de hoy, no podremos detener los genocidios del mañana», advierte la solicitud.

En una frase que sintetiza el propósito de la campaña, Hadad escribe: «Por eso hoy tenemos en claro una cosa: con Gaza se muere también la humanidad. Queremos que viva Palestina, corazón del mundo.».

Exclusión de Israel de la ONU es jurídicamente posible y políticamente viable

El abogado Nelson Hadad, exembajador de Chile en Jordania, Irak, Egipto y Ecuador, junto a los juristas Rodolfo Marcone, Francisco Chahuán, Roberto Mayorga, Juan Banderas y Hassan Zerán, lideró a 620 abogados nacionales que denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La acción legal presentada en diciembre de 2023 y ratificada en abril de 2024, fue clave para las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el premier israelí.

En una entrevista con el filósofo, experto en ética y religión Martín Gak, Hadad indicó que su objetivo apunta a responsabilizar penalmente a los máximos dirigentes israelíes por los crímenes cometidos en Gaza, sino también a demostrar que existen vías jurídicas que permiten sostener estas acusaciones frente a tribunales y organismos multilaterales.

El abogado y diplomático señaló que el proyecto para impulsar la suspensión o expulsión de Israel de las Naciones Unidas por violaciones sistemáticas de la Carta de la ONU, no es simbólico, ya que busca que la comunidad internacional deje de avalar con su inacción un orden que permite la continuidad de crímenes graves.

Al respecto, destacó que la exclusión de Israel de la ONU es jurídicamente posible, políticamente viable si se articula una coalición global, y fundamental para restablecer mínimos estándares de legalidad internacional.

La campaña, promovida activamente a través de Instagram bajo el perfil «Firmax Palestina», representa una nueva frontera en el activismo digital global por la causa palestina, fusionando el reclamo jurídico con la movilización de masas en línea.

Mientras el conteo de firmas sigue subiendo minuto a minuto, el mundo observa que las agresiones de Israel contra Gaza siguen registrándose, pese a un acuerdo de alto al fuego con Hamas, dejando desde octubre de 2023 un saldo de más de 69.000 personas asesinadas, en su mayoría niños, niñas y mujeres.

Para apoyar la expulsión de Israel de la ONU puedes firma ahora mismo en www.firmaxpalestina.cl, o acceder al siguiente link.

Para leer la carta completa del abogado Nelson Hadad en este enlace.