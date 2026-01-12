Israel arresta e interroga a jefe de gabinete de Netanyahu por filtraciones sobre masacre en Gaza

La policía israelí arrestó y sometió a un extenso interrogatorio a uno de los colaboradores más cercanos del primer ministro Benjamín Netanyahu, como parte de una investigación por obstrucción a la justicia vinculada a la filtración de documentos confidenciales sobre la masacre en la Franja de Gaza.

El detenido es Tsachi Braverman, jefe de gabinete del premier y recién designado embajador de Israel en el Reino Unido. Según confirmó la propia policía en un comunicado este domingo, el alto funcionario fue detenido bajo sospecha de obstruir una investigación y liberado tras doce horas de indagatoria. Las autoridades judiciales decidieron imponerle medidas restrictivas: la prohibición de abandonar Israel durante 30 días y de acceder a la oficina del primer ministro por un periodo de 15 jornadas.

El caso, reportado inicialmente por la agencia Bloomberg y ampliado por la prensa local, se centra en la filtración de un documento clasificado del ejército israelí al diario alemán Bild, ocurrida en medio de la guerra contra Gaza.

El contenido del documento, filtrado en septiembre de 2024, pretendía demostrar, según fuentes citadas en los reportes, que el movimiento islamista Hamás no estaba interesado en alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Su filtración buscaba respaldar la tesis de Netanyahu sobre que la liberación de los rehenes israelíes capturados el 7 de octubre de 2023 solo sería posible mediante la presión militar continua, y no por medio de negociaciones.

Sin embargo, la trama se complicó con el testimonio de Eli Feldstein, ex asesor de Netanyahu y figura central en el caso de la filtración.

Feldstein, quien fue arrestado y acusado por filtrar el documento a Bild, declaró que Braverman solicitó reunirse con él poco después de ocurrido el hecho. En dicha reunión el jefe de gabinete le habría informado que el ejército había iniciado una investigación y le sugirió que podía «cerrarla».

Feldstein también aseguró que «Netanyahu estaba al tanto de la filtración y estaba a favor de utilizar el documento para conseguir apoyo público a la guerra.»

Los medios israelíes informaron que, paralelamente al interrogatorio a Braverman, la policía registró su domicilio. Se esperaba, además, que Feldstein brindara una nueva declaración ese mismo día sobre la presunta injerencia del jefe de gabinete.

Vínculo con el «Qatargate»

La investigación contra Braverman se entrelaza con el llamado escándalo «Qatargate», una trama de presunta injerencia de Qatar en la política israelí. Según los reportes, tanto Feldstein como Braverman y otros colaboradores cercanos a Netanyahu son sospechosos de haber sido reclutados para promover la imagen del emirato en Israel.

Este dato es altamente sensible, dado que Qatar actúa como mediador clave entre Israel y Hamás y alberga a líderes del grupo palestino, haciendo de cualquier intromisión un asunto de seguridad nacional de primer orden.

Gobierno de Netanyahu bajo fuego

La detención de una figura tan prominente del círculo íntimo del primer ministro ha desatado un terremoto político inmediato.

Desde el Oficialismo: El partido Likud, liderado por Netanyahu, reaccionó c condenando la investigación y calificándola como una extensión de la «campaña de persecución continua» contra el premier su entorno más cercano. Esta retórica refleja la narrativa que Netanyahu ha utilizado frente a sus procesos judiciales por corrupción.

Por su parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, aprovechó la situación para exigir consecuencias políticas y solicitó de manera formal la suspensión inmediata del nombramiento de Braverman como embajador en el Reino Unido, argumentando que es «inaceptable» su representación diplomática mientras pesan sobre él sospechas de interferir en una investigación de seguridad.

«No se puede enviar a un hombre bajo semejante nube de sospechas a un puesto tan sensible», afirmó un portavoz de su partido, Yesh Atid.

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, salió al cruce de las exigencias de la oposición y rechazó la solicitud de suspender el nombramiento.

Sostuvo que «dañar la posición de una persona en una fase preliminar de una investigación vulnera el derecho a un juicio justo», consignó Al Mayadeen.

El caso expone una profunda fractura interna en el seno del gobierno israelí, en plena guerra en Gaza y con creciente presión internacional. Revela la existencia de filtraciones de alto nivel destinadas a manipular la narrativa pública sobre el conflicto y sugiere intentos de obstruir investigaciones desde las más altas esferas del poder.