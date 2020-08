Canciller de Bielorrusia denuncia acoso sobre su familia

El ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Vladímir Makéi, escribió en la web de la Cancillería que sobre su familia se ejerce una presión anónima.

«Puedo comprender las amenazas que se profieren contra un estadista que ocupa un puesto concreto. Pero la ruin presión anónima contra la familia, incluidos los niños, no concuerdan en mi cabeza con la noción de ‘democracia’. Las lágrimas de mi hijo de 11 años me provocan cortar con mis dientes unas gargantas. Aquí no huele a democracia, sino que apesta a pogromos y ensañamientos», señaló.

Además, Makéi afirmó que Bielorrusia está viviendo el período más duro en su historia contemporánea.

«Por desgracia, nuestro país está viviendo, probablemente, la etapa más difícil de su historia contemporánea. Se trata de la preservación del Estado», dijo Makéi.

El canciller señaló que Bielorrusia sí que «necesita cambios» pero esos no deben efectuarse «a costa de confrontación civil o revoluciones».

«Nuestro desarrollo ya sufrió un retroceso de muchos años debido a las acciones de los últimos días», indicó Makéi citado por el Ministerio de Exteriores en su página web.

El 9 de agosto en Bielorrusia estallaron protestas tras la publicación de los primeros resultados de los comicios presidenciales que daban como ganador al presidente en ejercicio, Alexandr Lukashenko, que según la Comisión Electoral Central, reunió el 80,1% de los votos.

Pero la oposición afirma que la ganadora es Svetlana Tijanóvskaya.

Las manifestaciones fueron reprimidas en los primeros días con gas lacrimógeno, balas de goma, cañones de agua y granadas aturdidoras, y dejaron, según informes del Ministerio del Interior, al menos tres muertos, cientos de heridos, entre ellos más de un centenar de policías, y más de 6.700 detenidos. Además, un manifestante murió atropellado por un automóvil particular.

Más tarde los organismos judiciales dejaron de dispersar los mítines y usar la fuerza contra los manifestantes.

Cortesía de Sputnik

