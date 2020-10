Caricatura de Charlie Hebdo causa protesta en Rusia

Las caricaturas de la revista satírica Charlie Hebdo crean revuelo nuevamente y este jueves se desarrolló una protesta en la capital de Rusia contra las nuevas publicaciones del profeta Mahoma.

Las inmediaciones de la sede de la embajada de Francia en Moscú fue el escenario para que ciudadanos rechazaran las nuevas caricaturas de Mahoma.

Ante la multitud que gritaba consignas en contra del presidente de Francia se fortaleció la protección de la misión diplomática.

“No me da igual lo que está pasando en Francia, donde en las paredes de los edificios fijan carteles con horribles caricaturas del profeta Mahoma. Es necesario poner fin a eso. Como musulmán me siento insultado. No puedo ir a Francia para decirle a Macron que no se debe hacer, por eso estoy aquí”, dijo un manifestante llamado Isa.

El tema de las caricaturas de Charlie Hebdo ha vuelto a la palestra tras el asesinato en Francia del profesor de historia Samuel Paty, decapitado por un terrorista en la comuna de Conflans-Saint-Honorine el 16 de octubre, por haber mostrado a los alumnos una caricatura de Mahoma durante una clase dedicada a la libertad de expresión.

El presidente Emmanuel Macron, al intervenir en la ceremonia nacional de despedida del profesor, declaró que Francia no renunciará a las caricaturas y seguirá defendiendo la libertad de expresión, lo que provocó una reacción negativa en el mundo islámico.

Turquía y la revista francesa Charlie Hebdo

El semanario francés Charlie Hebdo, publicó una caricatura que indignó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por lo que el mandatario presentó una demanda este miércoles ante los tribunales de Ankara.

Según diversos medios, el abogado del presidente aseguró que esa publicación infringía los principios morales y éticos del periodismo y la libertad de expresión, y representaba un ataque contra la dignidad y el honor del líder del país.

“Escuché que la revista, que hizo caricaturas repugnantes e inmorales de nuestro profeta, ahora me apuntó personalmente con una nueva caricatura publicada en su portada. (…) Los enemigos del islam y de Turquía, quienes en aras de la libertad siembran odio y enemistad, se ahogarán en ese pantano”, dijo Erdogan en un discurso en el Parlamento turco.

El líder de Turquía aparece en la imagen semidesnudo, sentado en una silla y con una lata de refresco en la mano derecha. Con la otra mano el político alza el atuendo islámico de una sirvienta.

La caricatura va acompañada del comentario: “Erdogan es muy divertido en privado”.

Con información de Sputnik

