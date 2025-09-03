China presenta tres nuevas fuerzas del Ejército y exhibe su tríada nuclear en el desfile de Beijing

Por primera vez, el desfile incluyó nuevas ramas de las Fuerzas Armadas dedicadas a operaciones en el ciberespacio, el espacio y la guerra de la información, lo que refleja la ampliación de las acciones militares del gigante asiático.

Autor: Leonardo Buitrago
Durante el acto conmemorativo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, realizado este miércoles en la Plaza Tiananmén, en el centro de Beijing, China presentó tres nuevas fuerzas del Ejército y exhibió por primera vez su tríada nuclear.

Ante la presencia de 26 jefes de Estado y de Gobierno y alrededor de 50.000 espectadores, el presidente de la nación asiática, Xi Kinping, llamó a “recordar la historia, honrar a los mártires, apreciar la paz y crear el futuro” y advirtió que “la humanidad se enfrenta de nuevo a elecciones: la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación.

En su discurso, el también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, indicó que “los países de todo el mundo pueden garantizar la seguridad común y prevenir la repetición de tragedias históricas apoyándose mutuamente”.

En el acto en el que estuvo acompañado por sus homólogos ruso y norcoreano, Vladímir Putin y Kim Jong-un, el presidente Xi afirmó que China es “imparable” y ha asegurado que su nación “nunca se deja intimidar por ninguna fuerza brutal y que siempre valora la competencia y sale más fortalecida”.

“La revitalización de la nación china es imparable y las causas de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerán”, sentenció.

China muestra al mundo tres nuevas fuerzas del Ejército y tríada nuclear

En el gran desfile participaron unidades de tierra, aire y mar, también destacó un despliegue coordinado de columnas de vehículos, cazas, bombarderos, lanzadores móviles, sistemas antimisiles, carros de combate, drones y robot

En el acto, el Ejército chino presentó tres nuevas ramas de sus Fuerzas Armadas: la Fuerza Aeroespacial, la Fuerza del Ciberespacio y la Fuerza de Apoyo a la Información, lo que refleja la ampliación de las acciones estratégicas en el campo militar.

Según la estatal, China Global Television Network (CGTN), la Fuerza Aeroespacial «garantiza la paz duradera y la seguridad común en el espacio».

Por su parte, la Fuerza del Ciberespacio es sinónimo de la «determinación en la protección de la seguridad de redes y soberanía en el campo de batalla digital».

Mientras que la Fuerza de Apoyo a la Información constituye un «brazo estratégico completamente nuevo» y garantiza «apoyo para ganar guerras informatizadas e inteligentes en múltiples dominios».

En el marco de la conmemoración., el Ejército de China presentó sus armas más modernas, entre ellas su tríada nuclear, que incluye el misil de largo alcance JingLei-1, basado en aire, el misil intercontinental JuLang-3, lanzado desde submarino, así como los misiles intercontinentales DongFeng-61 y DongFeng-31, basados en tierra, consignó RT.

También se exhibió por primera vez el DF-5C, un misil balístico estratégico intercontinental con base en silos y de un alcance de más de 13 000 kilómetros

