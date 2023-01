Medidas contra Covid no deben afectar los intercambios entre naciones: China

Por Agencia Xinhua

China cree que para todos los países, las medidas de respuesta al Covid-19 necesitan estar basadas en la ciencia y ser proporcionales sin afectar los intercambios entre pueblos ni la cooperación regulares, dijo hoy martes una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

En respuesta a una pregunta al respecto, la portavoz Mao Ning dijo en una rueda de prensa diaria que desde el brote, China ha participado activamente en la cooperación internacional contra el Covid-19 y ha trabajado con la comunidad internacional para afrontar los desafíos de la pandemia.

Mao indicó que a partir de los cambios recientes en la situación pandémica y en las circunstancias enfrentadas por nuestra respuesta, las autoridades competentes en China han compartido información de forma oportuna, abierta y transparente de conformidad con la ley. Compartimos los datos del genoma viral obtenidos de los recientes casos de Covid-19 en China a través de la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos de los Virus Gripales (GISAID, siglas en inglés).

La vocera añadió que hace unos días, las autoridades correspondientes de China realizaron una videoconferencia con la OMS. Las dos partes intercambiaron puntos de vista sobre la actual situación de la Covid-19, el tratamiento médico y la vacunación, entre otras cuestiones técnicas. Acordaron seguir los intercambios técnicos y contribuir a una pronta victoria mundial sobre la pandemia.

Expertos en salud de muchos países han manifestado que las cepas del Covid-19 que actualmente se están propagando en China ya se habían detectado previamente en otras partes y que una nueva variante podría surgir en cualquier lugar del planeta, así que no existe ninguna necesidad de imponer restricciones de entrada especiales a China, afirmó Mao.

La portavoz indicó que China siempre ha creído que para todos los países, las medidas de respuesta al Covid-19 necesitan estar basadas en la ciencia y ser proporcionales. No deben ser usadas para la manipulación política, no debe haber prácticas discriminatorias contra ciertos países y las medidas no deben afectar los intercambios y la cooperación regulares entre pueblos.

