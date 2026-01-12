China y África lanzan el «Año de los Intercambios entre los Pueblos» 2026

La Unión Africana y China inauguraron en la ciudad de Adís Abeba el “Año de los Intercambios entre los Pueblos” China-África 2026, que busca fortalecer los vínculos humanos, culturales y sociales entre los 2.800 millones de ciudadanos de ambas partes.

El objetivo es ampliar becas, facilitando visados culturales y creando un corredor de viajes rápidos para empresarios africanos que participen en ferias comerciales en China, de acuerdo con información de ENA, socio de la red TV BRICS.

Durante la ceremonia, el presidente etíope Taye Atske-Selassie subrayó la afinidad cultural entre África y China, comparando valores africanos como el Ubuntu con las virtudes confucianas de armonía y empatía.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, calificó la asociación con China como clave para la Agenda 2063 y para un orden mundial más equilibrado en un contexto de debilitamiento del multilateralismo.

Asimismo, el canciller chino Wang Yi resaltó que la iniciativa busca arraigar la amistad en la juventud y las comunidades locales, apostando por una “modernización conjunta” mediante el acceso al mercado chino, aranceles cero y la expansión de la formación técnica a través de programas como los talleres Luban.

Vía TV BRICS