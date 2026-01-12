China y África lanzan el «Año de los Intercambios entre los Pueblos» 2026

El objetivo es ampliar becas, facilitando visados culturales y creando un corredor de viajes rápidos para empresarios africanos que participen en ferias comerciales en China.

China y África lanzan el «Año de los Intercambios entre los Pueblos» 2026
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Unión Africana y China inauguraron en la ciudad de Adís Abeba el “Año de los Intercambios entre los Pueblos” China-África 2026, que busca fortalecer los vínculos humanos, culturales y sociales entre los 2.800 millones de ciudadanos de ambas partes. 

El objetivo es ampliar becas, facilitando visados culturales y creando un corredor de viajes rápidos para empresarios africanos que participen en ferias comerciales en China, de acuerdo con información de ENA, socio de la red TV BRICS. 

Durante la ceremonia, el presidente etíope Taye Atske-Selassie subrayó la afinidad cultural entre África y China, comparando valores africanos como el Ubuntu con las virtudes confucianas de armonía y empatía. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, calificó la asociación con China como clave para la Agenda 2063 y para un orden mundial más equilibrado en un contexto de debilitamiento del multilateralismo. 

Asimismo, el canciller chino Wang Yi resaltó que la iniciativa busca arraigar la amistad en la juventud y las comunidades locales, apostando por una “modernización conjunta” mediante el acceso al mercado chino, aranceles cero y la expansión de la formación técnica a través de programas como los talleres Luban.

Vía TV BRICS

Relacionados

El Ciudadano

Unión Africana irrumpe tras ataque a Venezuela  y expresa alarma por violación del Derecho Internacional

Hace 1 semana
El Ciudadano

ONU se cuadra con Somalia y cuestiona a Israel por reconocer a Somalilandia: alertan impacto en Gaza

Hace 2 semanas
El Ciudadano

African Union Responds to Attack on Venezuela, Expresses Alarm Over Violations of International Law

Hace 1 semana
El Ciudadano

Israel interfiere en la soberanía de Somalia y su acción es condenada por la Unión Africana

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Presidente Xi Jinping y su saludo de año nuevo 2026

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Europa y su doble cara: Arrogancia y sumisión

Hace 1 semana
El Ciudadano

Respuesta conjunta a las amenazas globales: los países BRICS se unen en la lucha contra las epidemias

Hace 3 meses
El Ciudadano

América Latina y el Caribe: Los pueblos tienen la palabra

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Govan Mbeki, un brillante pionero del marxismo africano

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano