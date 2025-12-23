«Comportamiento de cowboy»: Rusia advierte al Consejo de Seguridad de la ONU que agresiones de EEUU no se limitarán a Venezuela

Durante la jornada de este martes 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió de manera urgente para abordar las múltiples ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército de EEUU en el Caribe, en el marco de la agresiva política bélica impulsada por el Presidente Donald Trump contra Venezuela.

En ese marco, el representante de Rusia ante el organismo, Vasili Nebenzia, criticó el «comportamiento de cowboy» del Presidente Trump, recordando que «el bloqueo que Estados Unidos impone en las costas de Venezuela constituye un verdadero acto de agresión».

Para Nebenzia, además, lo que EEUU hace actualmente contra Venezuela puede perfectamente convertirse en un «modelo» de acción contra otros países latinoamericanos.

«Tenemos todos los motivos para creer que lo que en la actualidad está haciendo los EEUU contra Venezuela no es una acción puntual, se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos», aseguró Vasili Nebenzia.

Por su parte, el Secretario General Adjunto de la ONU para Medio Oriente, Asia y el Pacífico, Khaled Khiari, recordó lo señalado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk: «Los ataques aéreos perpetrados por los Estados Unidos de América contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, violan el derecho internacional de los derechos humanos».

El embajador de Rusia asegura que las acciones de Estados Unidos no se limitarán a Venezuela, sino que sientan un "precedente".

Noticia en Desarrollo