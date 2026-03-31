Comunidad Palestina de Chile condenó aprobación de ley israelí que autoriza la muerte por ahorcamiento de prisioneros palestinos

La Comunidad Palestina de Chile condenó «enérgicamente» la reciente aprobación, por parte del Parlamento de Israel, de una ley que introduce la pena de muerte por ahorcamiento como sanción aplicable a prisioneros palestinos.

«Esta legislación, impulsada por el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu y promovida activamente por el ministro Itamar Ben-Gvir, no constituye un hecho aislado, sino que se inserta en un entramado mucho más amplio de legislación y jurisprudencia israelí que, de manera sistemática, ha sido utilizada para perseguir y sancionar exclusivamente a la población palestina», señalaron desde la Comunidad Palestina.

En ese sentido, advirtieron que «resulta jurídicamente inaceptable que Israel pretenda ejercer jurisdicción penal sobre palestinos en Territorio Palestino Ocupado, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y la Franja de Gaza, careciendo de legitimidad conforme al derecho internacional para imponer su ordenamiento jurídico en un territorio ocupado».

«Esta práctica configura una transgresión directa a los principios fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos», agregaron las y los palestinos residentes en Chile.

Discriminación estructural

Para la Comunidad Palestina, la introducción de la pena de muerte en este contexto agrava aún más la situación, al habilitar la privación de la vida bajo un sistema legal que distingue entre personas según su origen, nacionalidad o condición.

Esto, enfatizaron, consolida un «esquema de discriminación estructural que responde a las características propias de un régimen de apartheid».

«Con esta decisión, Israel no solo profundiza la persecución contra el pueblo palestino, sino que se sitúa una vez más al margen de la legalidad internacional, erosionando gravemente los estándares mínimos que rigen la convivencia entre los Estados y la protección de la dignidad humana», advirtieron.

«Hacemos un llamado al Estado de Chile a actuar con coherencia y firmeza, resguardando su histórica tradición de respeto al derecho internacional y evitando cualquier acción o acercamiento que pueda ser interpretado como una validación de políticas abiertamente contrarias a estos principios», concluye la declaración.

#DeclaraciónPública Comunidad Palestina de Chile condena la aprobación de la ley israeli que permitirá la muerte por ahorcamiento de palestinos. pic.twitter.com/qyXxYmY8cF — Comunidad Palestina de Chile (@ComPalestinaCL) March 30, 2026

ONU pidió derogación de la ley

La aprobación de esta ley por parte de Israel motivó la inmediata reacción de las Naciones Unidas, que pidió la derogación de la legislación.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado calificó la legislación aprobada como «discriminatoria» y alertó que contraviene las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional.

«Las Naciones Unidas se oponen a la pena de muerte en cualquier circunstancia. La aplicación de esta nueva ley violaría la prohibición del derecho internacional de imponer castigos crueles, inhumanos o degradantes», manifestó el organismo en un comunicado, donde cuestionaron también que la normativa «se aplicará exclusivamente a los palestinos de la Cisjordania ocupada y de Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos».

🇺🇳🇮🇱 La ONU llama a Israel a derogar la ley que legaliza la pena de muerte a presos palestinos



⛓️‍💥 La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado señaló que la "ley discriminatoria" aprobada en la Knesset… https://t.co/Gtb4LvXwYD pic.twitter.com/cr5e9K8LvK — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 30, 2026

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo.



El Ministro de Seguridad del régimen sionista de Israel brindó por la legalización del genocidio, ahora en las cárceles de la ocupación.



Estas fueron las despreciables imágenes al momento de aprobar la pena de muerte a… pic.twitter.com/k4bw82Me03 — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) March 30, 2026

Seguiremos informando.