Conferencia Internacional sobre Competencia BRICS destaca sostenibilidad y comercio global

La 9.ª Conferencia Internacional sobre Competencia de BRICS, celebrada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), reunió a más de 300 delegados, incluidos jefes de autoridades de competencia, profesionales globales, responsables de políticas, académicos y representantes de organizaciones internacionales, según informó BRICS Africa Channel, socio de TV BRICS.

Organizado por la Comisión de Competencia de Sudáfrica, el evento se centró en la sostenibilidad, los mercados digitales, la seguridad alimentaria y el papel en evolución de las autoridades de competencia en la promoción de un orden económico internacional justo e inclusivo.

Al abrir la conferencia, la comisionada de Competencia Doris Tshepe dijo que el foro marca «un nuevo capítulo en el viaje de BRICS, en la evolución de la política global de competencia, y en el esfuerzo colectivo de las economías emergentes para moldear un orden económico internacional más justo e inclusivo».

Los delegados discutieron la integración de la sostenibilidad en los marcos de competencia, haciendo hincapié en políticas alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los oradores subrayaron la importancia de equilibrar los objetivos medioambientales con la justicia social, la reducción de la pobreza y el crecimiento económico, asegurando beneficios para todas las naciones.

Los mercados digitales y la inteligencia artificial fueron temas clave, con las autoridades BRICS compartiendo estrategias para promover la innovación mientras se asegura la competencia justa.

En los sectores farmacéutico y agrícola, los participantes exploraron medidas para fortalecer el acceso al mercado, mejorar la eficiencia y garantizar resultados equitativos.

En su intervención, Ben Joubert, sous-sherpa BRICS de Sudáfrica, destacó la importancia del multilateralismo cooperativo y un nuevo paradigma de asociación «anclado en la equidad, la sostenibilidad y el desarrollo», asegurando que las voces y prioridades de todas las naciones sean reflejadas.

La conferencia concluyó con los jefes de las autoridades de competencia de BRICS delineando una agenda quinquenal priorizando el apoyo a las pequeñas empresas, la supervisión de los mercados digitales e impulsados por la IA, y la colaboración transfronteriza.

Asimismo, los delegados firmaron una declaración conjunta comprometiéndose a fortalecer la cooperación en fusiones y prevenir prácticas anticompetitivas.

Por su parte, la Comisionada Tshepe afirmó que BRICS no pretende «tener un enfoque único, sino crear un espacio para la diversidad y utilizar la cooperación para alcanzar objetivos colectivos», avanzando hacia «un sistema multilateral más inclusivo donde se respete la soberanía, la participación sea inclusiva y se persiga el desarrollo mutuo».

Los derechos de organización de la 10.ª Conferencia Internacional sobre Competencia de BRICS fueron entregados a Brasil.

Vía TV BRICS / Fotografía: Comisión de Competencia de Sudáfrica

Sigue leyendo:

El Ciudadano