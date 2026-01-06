Congresistas de Estados Unidos, Welch, Sanders y Balint condenan la acción militar en Venezuela

La delegación del Congreso de Vermont no perdió tiempo en condenar la decisión del presidente Donald Trump, tomada sin consultar al Congreso, de atacar a Venezuela y detener a su presidente.

Los estadounidenses se despertaron el sábado con la noticia de que, durante la noche, tropas estadounidenses atacaron varios puntos del país sudamericano y detuvieron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Según anunció la administración Trump, enfrentarán cargos por posesión de drogas y armas en Estados Unidos. En un discurso a la nación, Trump afirmó que Estados Unidos ahora «gobernará» Venezuela.

La acción militar provocó que los manifestantes de Burlington se congregaran en Church Street para denunciar las huelgas. Decenas de personas frente al ayuntamiento coreaban «Dinero para empleos y educación, no para guerra y deportación» mientras sostenían carteles, algunos de los cuales decían: «Sin sangre por petróleo».

“Nicolás Maduro es un dictador brutal e ilegítimo, y los venezolanos han sufrido enormemente bajo su régimen”, declaró la congresista estadounidense Becca Balint (demócrata por Vermont). “Esto no quita que el presidente Trump no tenga ninguna autoridad para usar la fuerza militar para destituir al líder de otro país soberano. Esta acción militar unilateral fue imprudente, ilegal y se llevó a cabo sin información, aprobación ni supervisión del Congreso”.

“Los estadounidenses no quieren otra guerra, otro cambio de régimen ni otra ocupación de una nación extranjera”, añadió. “Ya hemos cometido estos terribles errores antes, y los soldados estadounidenses y sus familias han pagado el precio”.

El senador estadounidense Bernie Sanders (I-Vt.) calificó la acción de “ilegal e inconstitucional” e instó al Congreso a “aprobar inmediatamente una resolución de poderes de guerra para poner fin a la operación”.

“El ataque de Trump a Venezuela hará que Estados Unidos y el mundo sean menos seguros”, afirmó Sanders. “Esta flagrante violación del derecho internacional da luz verde a cualquier nación del mundo que desee atacar a otro país para apoderarse de sus recursos o cambiar su gobierno. Esta es la horrible lógica de fuerza que Putin utilizó para justificar su brutal ataque a Ucrania”.

“Trump y su administración… han hablado abiertamente sobre el control de las reservas petroleras de Venezuela, las más grandes del mundo”, añadió Sanders. “Esto es puro imperialismo. Recuerda los capítulos más oscuros de las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica, que han dejado un legado terrible”.

Sanders también dijo que la acción no era coherente con la plataforma “Estados Unidos Primero” de Trump ni con su afirmación de apoyar la paz.

En un momento en que el 60% de los estadounidenses vive al día, en que nuestro sistema de salud está colapsando, en que la gente no puede permitirse una vivienda y en que la IA amenaza millones de empleos, es hora de que el presidente se centre en las crisis que enfrenta este país y ponga fin a este aventurerismo militar en el extranjero. Trump está fracasando en su tarea de «gobernar» Estados Unidos. No debería estar intentando «gobernar» Venezuela.

El senador estadounidense Peter Welch (demócrata de Vermont) señaló que miembros de la Guardia Nacional Aérea de Vermont habían sido desplegados hace apenas unas semanas en Puerto Rico como parte de un refuerzo militar en la región.

“Hoy, mis pensamientos están, ante todo, en la seguridad y el bienestar de las fuerzas armadas de Estados Unidos, especialmente en los valientes habitantes de Vermont que sirven en la Guardia Nacional Aérea de Vermont desplegada como parte de la Operación Lanza del Sur”, dijo.

Calificó el ataque de “ilegal, inconstitucional e imprudente”.

«¿No ha aprendido nada [Trump] de Irak, Afganistán y Libia?», preguntó Welch. «Esto podría llevarnos a otra guerra eterna, poniendo en riesgo la vida de militares estadounidenses y perjudicando la economía».

Welch dijo que llevar a Maduro a un tribunal federal en la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos por drogas era una “hipocresía trumpiana”.

“Será el mismo tribunal donde el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado el año pasado por traficar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos y sentenciado a 45 años de prisión federal, para luego ser indultado y liberado por el presidente Trump”, señaló.

Por Matthew Roy