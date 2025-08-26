Convocan a medios a «apagón global de portadas» en protesta por ataques selectivos de Israel contra periodistas en Gaza

Una acción global, en el que ya se han comprometido grandes medios de Europa, América, África, Asia y Oceanía, tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, en repudio al asesinato de periodistas y civiles en Gaza.

Se trata de un «apagón global de portadas», como explican Alfonso Bauluz y Edith Rodríguez, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España.

«En respuesta a esta masacre sin precedentes contra la prensa, RSF y Avaaz están coordinando un apagón mediático urgente de portadas y pidiendo a los principales medios de comunicación de todo el mundo que se sumen a esta iniciativa», afirmaron ambos profesionales.

«Gaza es actualmente el lugar más peligroso del mundo para los periodistas. En solo 10 meses, más de 200 han sido asesinados por el ejército israelí en el enclave, más que en cualquier otra guerra de la historia moderna», agregaron.

«Este es el momento de que la prensa mundial hable con una sola voz: no nos quedaremos de brazos cruzados mientras matan a nuestros colegas para silenciar la verdad», enfatizaron desde Reporteros Sin Fronteras.

Desde El Ciudadano, nos apoyamos decididamente a esta acción e invitamos a otros medios nacionales y latinoamericanos a sumarse y participar activamente.

