Crean lente de contacto robótico que permite hacer «zoom» con solo parpadear

Este nuevo invento cietífico trae un avance en cuanto a lentes de contacto con tecnología robótica que se controla mediante pequeños movimientos oculares, como por ejemplo los parpadeos, que sirven para hacer «zoom«.

Los científicos que han desarrollado este nuevo avance tecnológico explican que el lente funciona con las señales eléctricas producidas naturalmente por los ojos para realizar tareas que mejoran las capacidades visuales.

Robótica y salud

Los investigadores de la Universidad de California, en San Diego (EE.UU.), liderados por Shenggiang Cai, han desarrollado un tipo de lentillas que en realidad son robots blandos, los cuales no se controlan manualmente ni mediante programas especiales, sino que utilizan señales eléctricas producidas naturalmente por los ojos para realizar tareas que mejoran la capacidad de la visión.

¿Como funciona?

La lente de contacto es esencialmente una especie de bolsa delgada de agua salada que cuenta con polímeros que se extienden en diferentes puntos para actuar como si fueran músculos. De esta manera puede cambiar su distancia focal dependiendo de las señales generadas con el ojo (movimiento arriba, abajo, izquierda, derecha, parpadeo y parpadeo doble); por ejemplo, está programada para acercar lo que se está mirando si el usuario parpadea dos veces, y el mismo comando sirve para restablecer la visión. Los expertos aseguran que la lentilla puede aumentar la longitud focal un poco más del 32 %.

Como las lentes se accionan a partir de señales eléctricas, deberían funcionar aunque el usuario no pueda ver, lo que podría ser útil para ayudar a crear prótesis visuales. «Incluso si sus ojos no pueden ver nada, muchas personas aún pueden mover el globo ocular y generar esta señal electrooculográfica», dijo el doctor Cai para New Scientist.

Los detalles de la investigación y el desarrollo de las nuevas lentes de contacto se han publicado en la revista Advanced Functional Materials. Los científicos esperan que algún día estas lentes se puedan usar en prótesis visuales o anteojos ajustables.