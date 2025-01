«Delincuente convicto juramentado como presidente»: Rolling Stone arremete contra Trump

La revista Rolling Stone, conocida por su enfoque crítico y directo, no dejó pasar la investidura de Donald Trump como el 47º presidente de Estados Unidos sin hacer un contundente pronunciamiento. En un artículo titulado «CONVICTED FELON SWORN IN AS PRESIDENT« (Delincuente convicto juramentado como presidente o, en términos simples, Delincuente condenado juró como presidente), la publicación destacó con dureza la polémica en torno al regreso del magnate republicano a la Casa Blanca.

El titular no es casualidad, sino una referencia directa al historial de Trump, quien recientemente fue condenado en varios casos civiles y enfrenta múltiples procesos legales que han puesto en entredicho su idoneidad política. Aunque los procesos penales aún están pendientes, Rolling Stone no dudó en subrayar lo que considera la paradoja de su regreso al poder.

La controversia que marca su regreso

Trump juró el cargo este lunes, en una ceremonia celebrada en la Rotonda del Capitolio, después de una jornada plagada de simbolismos y mensajes dirigidos a su base más leal. Sin embargo, la revista no se enfocó en sus promesas ni en los eventos oficiales, sino en lo que describen como una «distorsión de la democracia». En el artículo, Rolling Stone aborda cómo el expresidente llegó al poder tras una campaña marcada por promesas extremas, un discurso polarizador y una creciente ola de desinformación.

La publicación también recordó los eventos del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores atacó el Capitolio en un intento de revertir los resultados electorales de 2020. El artículo señala que Trump, lejos de repudiar esos hechos, ha insinuado que podría indultar a los involucrados.

Un discurso cargado de promesas divisorias

En su discurso inaugural, Trump proclamó: «La era dorada de Estados Unidos comienza ahora», y se comprometió a cumplir promesas de campaña polémicas, como el despliegue militar en la frontera sur, la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, y la imposición de políticas regresivas en temas sociales, como el reconocimiento de género.

Para Rolling Stone, el tono triunfalista del evento contrasta con las preocupaciones sobre su estilo de gobierno, al que describen como un «movimiento autoritario envuelto en retórica populista».

Reacciones en redes y la polarización mediática

El titular del artículo generó una avalancha de comentarios en redes sociales. Para algunos, representa un acto de valentía periodística que llama las cosas por su nombre. Para otros, es una muestra de la polarización que domina los medios en Estados Unidos. Sin importar las posturas, una cosa es clara: el regreso de Trump a la Casa Blanca ha comenzado con la misma controversia que marcó su salida.

Un símbolo de los tiempos

El artículo de Rolling Stone pone en evidencia las tensiones políticas y sociales que definirán este nuevo periodo presidencial. Mientras Trump promete restaurar la «grandeza» de Estados Unidos, voces como las de la revista advierten sobre los riesgos de concentrar el poder en figuras tan divisivas como él.

El titular es provocador y refleja el sentir de un sector importante de la sociedad estadounidense que observa este regreso al poder con preocupación y escepticismo.