EE.UU. acusa a China de tener un programa de globos para la recopilación de inteligencia

Las Fuerzas Armadas chinas desarrollaron un programa de globos aéreos que vuelan a grandes altitudes con el objetivo de recopilar información sensible e inteligencia con fines geopolíticos, aseguró el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

«Pudimos determinar que China tiene un programa de globos de gran altitud para la recolección de inteligencia que está conectado con el Ejército Popular de Liberación», precisó Kirby durante una conferencia de prensa.

A principios de febrero, el Ejército estadounidense derribó un globo chino sobre el océano Atlántico. Según Pekín, este objeto se desvió involuntariamente hacia el espacio aéreo estadounidense y no tenía fines de espionaje, como afirma Washington. El Gobierno de Xi Jinping aseguró que el globo tenía objetivos científicos y civiles, no militares.

Kirby también señaló que el presidente Joe Biden ordenó al Pentágono formar un equipo para analizar los objetos aéreos no identificados que representan un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. De hecho, dijo, ya comenzaron a realizarse diversas reuniones entre el equipo de inteligencia sobre este tema.

«El presidente [Joe Biden] dio instrucciones a la comunidad de inteligencia para que estudie en profundidad el fenómeno de los objetos aéreos no identificados», indicó el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional.

Por su parte, Pekín afirmó este 13 de febrero que globos estadounidenses sobrevolaron ilegalmente más de 10 veces el territorio chino desde el 1 de enero de 2022. En respuesta, Washington sostuvo que ninguna aeronave tripulada o no tripulada ha atravesado el espacio aéreo del país asiático. «Los estadounidenses no están volando ningún globo de vigilancia sobre China. No estamos volando globos sobre China. No tengo conocimiento de ninguna otra nave que sobrevolara o entrara en el espacio aéreo chino», comentó Kirby.

Un día antes de las acusaciones por parte de China, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que un caza F-16 derribó un objeto aéreo sobre el lago Hurón, el cual, dijo, representaba una amenaza para la seguridad de esa zona.

Según información del Pentágono, el objeto fue interceptado sobre el lago Hurón, en el estado de Michigan, a las 14:42 horas (hora local) del 12 de febrero, por orden del presidente Joe Biden y de la cúpula militar estadounidense. Un avión F-16 disparó un AIM9x para derribar el objeto, que volaba a aproximadamente 6.000 metros de altitud.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses reconocieron que no tienen suficiente información para atribuir el objeto aéreo a algún país.

