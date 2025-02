EE.UU. contra los BRICS: Trump amenaza con aranceles del 150% si desprecian al dólar como moneda global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una nueva advertencia a los países del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), amenazando con la imposición de aranceles del 150 % si estos países optan por renunciar al uso del dólar para crear su propia moneda. Según las declaraciones de Trump, los países del BRICS «intentaron destruir nuestro dólar» al considerar la creación de una nueva divisa o, incluso, utilizar el yuan chino como alternativa.

«Cuando llegué, lo primero que dije fue que cualquier Estado BRICS que siquiera mencionara la destrucción del dólar estaría sujeto a aranceles del 150 %». Donald Trump Presidente de Estados Unidos

Trump también aseguró que Estados Unidos dejaría de comercializar con cualquier miembro del bloque que intentara tal medida. Tras sus advertencias, Trump afirmó no haber recibido más noticias del grupo. «Últimamente no hemos tenido noticias de los Estados BRICS», concluyó.

Esta no es la primera vez que Trump amenaza con sanciones económicas a los BRICS. La semana pasada, el expresidente calificó al bloque como «muerto» por intentar comerciar fuera del sistema del dólar estadounidense. «El BRICS está muerto desde que lo mencioné. Los tenemos entre la espada y la pared», subrayó Trump, quien insistió en que las sanciones del 100 % arancelario también serían aplicables si el bloque continuaba explorando alternativas al dólar.

Las reacciones de los líderes del BRICS no se han hecho esperar. El Kremlin, a través de su portavoz Dmitri Peskov, ya había advertido a finales del año pasado que el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para obligar a otros países a utilizar el dólar solo reforzaría la tendencia a recurrir a monedas nacionales en las transacciones internacionales. Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó que el BRICS no es un bloque dirigido contra ningún país en particular, sino que busca el desarrollo sostenible y la prosperidad de sus miembros.

Las tensiones entre Estados Unidos y el bloque BRICS continúan escalando, mientras las economías emergentes del grupo buscan alternativas para reducir su dependencia del dólar en un contexto de creciente confrontación geopolítica.

