EEUU: Duras críticas a Donald Trump por indulto a narcotraficante condenado a 45 años de prisión

"¿Qué demonios está haciendo el presidente de Estados Unidos otorgando indulto total a este matón? Un hombre que ayudó a traer drogas mortales a nuestras comunidades. Trump está literalmente recompensando a los narcoterroristas, no hay forma de darle un giro a esto: está del lado de un narcotraficante y contra nosotros", manifestó la congresista estadounidense Becca Balint.

Autor: El Ciudadano
En EEUU, la congresista por Vermont, Becca Balint, realizó duras críticas al Presidente Donald Trump por el indulto que otorgó al exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien estaba condenado a 45 años de cárcel por tráfico de drogas (cocaína) en territorio estadounidense.

«Es repugnante. Trump va a anular la importante condena por narcotráfico contra Hernández, quien cumple 45 años en una prisión federal por sus crímenes. Fue condenado por un jurado estadounidense por trabajar con carteles de droga para transportar 400 toneladas de cocaína a través de Honduras a EEUU, recibió millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales», afirmó Becca Balint en una comentada intervención en el Congreso.

«¿Qué demonios está haciendo el Presidente de Estados Unidos otorgando indulto total a este matón? Un hombre que ayudó a traer drogas mortales a nuestras comunidades. Trump está literalmente recompensando a los narcoterroristas, no hay forma de darle un giro a esto: está del lado de un narcotraficante y contra nosotros», agregó la legisladora.

