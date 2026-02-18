EEUU: Mark Zuckerberg testificó en juicio donde se acusa que Instagram y otras redes fueron diseñadas deliberadamente para hacer adictos a usuarios jóvenes

Por primera vez, el multimillonario dueño de la plataforma Meta, Mark Zuckerberg, tuvo que testificar personalmente ante un jurado para responder a una demanda judicial que acusa que Instagram y otras redes sociales fueron deliberadamente diseñadas para hacer adictos a los usuarios jóvenes.

Según consignaron distintos medios, Zuckerberg llegó este miércoles 18/2 hasta un tribunal de Los Ángeles, donde fue citado a declarar en un juicio sobre la adicción a las redes sociales.

En específico, se trata de una demanda presentada por Kaley G.M., una joven de California de 20 años que declaró sufrir severos problemas de salud mental y adicción, los que habrían sido ocasionados por haber sido una usuaria intensiva de las redes sociales desde la niñez.

«Inspirándose en las técnicas conductuales y neurobiológicas utilizadas por las máquinas tragamonedas y explotadas por la industria del cigarrillo, los demandados incrustaron deliberadamente en sus productos una serie de características destinadas a maximizar el compromiso juvenil para impulsar los ingresos publicitarios», plantea la acción judicial.

En esa línea, el medio mexicano La Jornada detalló que los 12 miembros del jurado en Los Ángeles escucharán testimonios hasta fines de marzo para determinar si YouTube -propiedad de Google- e Instagram y Facebook -de Meta-, tienen responsabilidad en los problemas de salud señalados por la demandante.

«El director de Meta, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, es el testigo más esperado en este juicio en California, el primero de una serie de casos que podrían sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadunidenses contra las principales plataformas de redes sociales», agrega la nota de La Jornada.

Por su parte, un reporte de Reuters, informó que el abogado de la joven, Mark Lanier, mostró al jurado correos electrónicos de 2014 y 2015 en los que Zuckerberg exponía sus objetivos de aumentar el tiempo dedicado a la aplicación en puntos porcentuales de dos dígitos.

En respuesta a esta acusación, indica la nota de Reuters, Zuckerberg aseguró que si bien Meta anteriormente tenía objetivos relacionados con la cantidad de tiempo que los usuarios pasaban en la aplicación, desde entonces cambiaron su enfoque.

Mark Zuckerberg acaba de llegar a tribunales.



Meta enfrenta acusaciones de haber diseñado sus redes sociales orientada a maximizar la permanencia y la dependencia.

Estas prácticas habrían contribuido a profundizar la crisis de salud mental que afecta a toda una generación. pic.twitter.com/XxFFMYQk6J — Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) February 18, 2026

Meta CEO and billionaire Facebook founder Mark Zuckerberg arrived at a Los Angeles court for his first day of questioning about Instagram's effect on the mental health of young users, as a landmark trial over youth social media addiction continues https://t.co/uGo1HkiEgy pic.twitter.com/d2fB6k999I — Reuters (@Reuters) February 18, 2026

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, acudió hoy a un tribunal de Los Ángeles para testificar en un juicio sin precedentes que busca determinar si Instagram y Facebook fueron diseñadas deliberadamente para generar adicción en menores.



A sus 41 años, es la primera vez… pic.twitter.com/05nZ8KqaVB — La Jornada (@lajornadaonline) February 18, 2026

Seguiremos informando. Foto Portada: Agencia AFP.-