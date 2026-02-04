EEUU: Nominan a Minneapolis y sus habitantes al Premio Nobel de la Paz 2026 por su activa y solidaria oposición al ICE

Un reporte de la revista Newsweek informó que la ciudad de Minneapolis y sus habitantes fueron nominados al Premio Nobel de la Paz 2026, tras su férrea, activa y solidaria oposición al brutal accionar del ICE, la policía migratoria de Trump.

La nominación fue realizada por el medio de comunicación progresista The Nation, llamando la atención de la opinión pública ya que el Premio Nobel de la Paz nunca se ha otorgado a una ciudad y sus residentes: solo se ha entregado a individuos y organizaciones.

Según la declaración enviada por The Nation al Comité Noruego del Nobel, citada por Newsweek, los editores del medio afirmaron que Minneapolis «ha cumplido y superado el estándar del comité de promover la democracia y los derechos humanos, y el trabajo destinado a crear un mundo mejor organizado y más pacífico».

En esa línea, plantearon que si bien ningún municipio ha sido reconocido desde la creación del premio en 1901, «en estos tiempos sin precedentes, creemos firmemente que se puede argumentar que Minneapolis merece el Premio Nobel de la Paz de 2026».

Seguidamente, recordaron que la administración de Trump «desplegó miles de agentes armados y enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y de la Patrulla Fronteriza de EEUU en Minneapolis, una hermosa ciudad multirracial y multiétnica de casi 430.000 personas».

«Estos agentes se han dirigido a las diversas comunidades de inmigrantes de la ciudad y han infundido miedo en todos sus residentes», agregaron los editores de The Nation, resaltando que la población «ha sufrido innumerables abusos, incluyendo acoso, detención, deportación y lesiones».

El documento también hace mención a los asesinatos de Reneé Good y Alex Pretti, «incidentes que conmocionaron al mundo», indicaron.

Frente a este violento panorama, desde The Nation destacaron que como respuesta, los líderes de Minneapolis «convocaron a protestas no violentas, de acuerdo con la promesa de la Constitución de los Estados Unidos de que los estadounidenses tienen derecho a reunirse y solicitar la reparación de agravios».

«La gente de Minneapolis respondió a ese llamado con manifestaciones masivas pacíficas que han atraído a decenas de miles de manifestantes a las calles en un clima gélido», puntualizaron.

Finalmente, los editores del medio independiente relevaron que los residentes de Minneapolis «han estado apoyando y cuidando a aquellos que han sido atacados por el color de su piel o el idioma que hablan, entregando comestibles a quienes temen salir de sus hogares, y brindando apoyo financiero a los que no han podido ir a sus lugares de trabajo debido al ataque federal a sus derechos y su humanidad».

Lo furioso que se va a poner Trump con esto…



