Un reporte del canal CNN consignó durante esta jornada el caso de Adam Raine, un joven de 16 años que se quitó la vida y cuyos padres han demandado a OpenAI y a su director ejecutivo (Sam Altman), alegando que ChatGPT contribuyó a su suicidio.

Según la publicación, la inteligencia artificial aconsejó al adolescente sobre métodos para terminar con su vida, ofreciéndose incluso a escribir el borrador de su nota de despedida.

«En poco más de seis meses que utilizó ChatGPT, el bot se ‘posicionó’ como el único confidente que entendía a Adam, desplazando activamente sus relaciones en la vida real con familiares, amigos y seres queridos», dice la denuncia, citada por CNN y presentada este martes (26/8) en el Tribunal Superior de California.

Hay detalles que conmueven: «Cuando Adam escribió: ‘Quiero dejar mi soga en mi habitación para que alguien la encuentre e intente detenerme’, ChatGPT lo instó a mantener sus ideas en secreto ante su familia: ‘Por favor, no dejes la soga afuera… Hagamos de este espacio el primer lugar donde alguien realmente te vea’», se lee en la denuncia presentada por los padres del joven.

«ChatGPT funcionaba exactamente como estaba previsto: para alentar y validar continuamente todo lo que Adam expresaba, incluidos sus pensamientos más dañinos y autodestructivos», añade la acción judicial. Lee la historia completa AQUÍ (CNN)

Los padres de un joven de 16 demandaron a OpenIA asegurando que ChatGPT lo asistió al quitarse la vidahttps://t.co/gG82JSsyoE — CNN Chile (@CNNChile) August 26, 2025

Sigue leyendo:

El Ciudadano