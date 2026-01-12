Horas oscuras en EEUU: Reserva Federal acusa a Trump de querer fijar personalmente y «según su preferencia» las tasas de interés

Presidente de la entidad, Jerome H. Powell, recordó que esta tarea es realizada por la Reserva Federal "basándose en la evidencia y las condiciones económicas" y en "nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente". Recordemos que la administración Trump levantó cargos contra Powell acusándolo de no respetar el presupuesto previsto para la renovación de su sede en Washington, indicando un "posible fraude".

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Este domingo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome H. Powell, emitió una alarmante declaración en la cual señaló que Donald Trump está buscando fijar personalmente y «según su preferencia» las tasas de interés, labor que -recordemos- realiza la Reserva Federal en base a la evidencia y las distintas señales económicas.

En primer término, Powell informó que la semana pasada, «el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones para un gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado. Ese testimonio se refería en parte a un proyecto de varios años para renovar edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal».

Seguidamente, el personero agregó: «Siento un profundo respeto por el Estado de derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie –y menos aún el presidente de la Reserva Federal– está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración».

En este punto, comenzó su denuncia hacia las oscuras maniobras de Trump en contra de la labor de la Reserva Federal.

«Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No se trata del papel de supervisión del Congreso; La Reserva Federal, a través de testimonios y otras revelaciones públicas, hizo todo lo posible para mantener informado al Congreso sobre el proyecto de renovación. Esos son pretextos», aseguró.

«La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal establezca tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente. Se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en la evidencia y las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria estará dirigida por presión política o intimidación», planteó Powell, aludiendo directamente a Trump.

«He trabajado en la Reserva Federal durante cuatro administraciones, tanto republicanas como demócratas. En todos los casos, he desempeñado mis funciones sin temor ni favoritismo político, centrándome únicamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo. El servicio público a veces requiere mantenerse firme frente a las amenazas. Continuaré haciendo el trabajo que el Senado me confirmó, con integridad y compromiso de servir al pueblo estadounidense», concluyó Powell.

Seguiremos informando.

