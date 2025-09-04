Ejército de Israel asegura que ya controla el 40% de la ciudad de Gaza

El Ejército de Israel aseguró este jueves 4 de septiembre que ya controla el 40% de la Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino. Con esto, de acuerdo a lo informado, alrededor de 75% de la Franja de Gaza ya se encontraría ocupado totalmente por Israel.

«Pueden ver en pantalla un ejemplo de una detonación (…) en el barrio de Zeitún, dentro de la ciudad de Gaza. Hoy controlamos el 40% de la ciudad. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días», señaló en un mensaje a los medios el portavoz militar israelí, Effie Defrin.

El funcionario detalló además que los ‘equipos de combate’ de dos brigadas siguen incursionando en el barrio de Zeitún, mientras que otras fuerzas de infantería lo hacen en el barrio de Sheikh Radwan, al norte de la ciudad de Gaza.

Solo durante este jueves, el avance del Ejército de Israel en Gaza ha dejado más de 60 muertos, según cifras entregadas por la Defensa Civil, cuyos rescatistas seguían intentando rescatar a algunas víctimas entre los escombros de casas destruidas por los militares israelíes.

En tanto, desde Naciones Unidas, la portavoz de Unicef, Tess Ingram, reportó la crítica situación que viven decenas de miles de niños que han quedado discapacitados en estos casi 2 años de ataques de Israel a la población civil palestina.

«Al menos 21.000 niños gazatíes han quedado discapacitados desde que comenzaron los bombardeos y las operaciones terrestres israelíes en Gaza el 7 de octubre de 2023», señalaron desde la ONU, detallando además que en total, unos 40.500 niños han sufrido lesiones relacionadas con la agresión israelí.

«La ciudad de Gaza se ha convertido en un lugar donde la infancia no puede sobrevivir y donde solo hay miedo, desplazamientos y funerales. La guerra de Gaza es una guerra contra los niños», enfatizó Tess Ingram. Lee el reporte completo de la ONU aquí.

